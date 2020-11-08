日月客房。（台中日月千禧酒店提供）

「雙 11」購物節將於下周三登場，預期當日凌晨零點應會湧入龐大流量搶購，飯店業者看好1111購物節商機，台中日月千禧酒店推特惠，11月整月住房特別設計「歡慶1111，免費送你1＋1＋1＋1」專案，提供3.7折起房價折扣，周日至周四，日月客房入住每房每晚5111元，且含饗樂全日餐廳百匯自助式早餐2客，週六入住、每房每晚需加價1000元；此外，入住期間每房免費贈客房內冰箱飲料享用1次、大坑紙箱王創意園區門票1張、紙箱王火車票1張、退房時間可延後至下午1點。

餐飲優惠，飯店3F饗樂全日餐廳推出雙11饗樂1加1活動，即日起至11月11日前預訂位並預付全額，即可享至11月底的周二至周五午餐時段、兩人同行餐價只要1111元，此活動限量優惠30組（以上優惠專案不可與信用卡優惠或其他飯店優惠併用；不適用於團體及旅行社訂房）。

(中時 )