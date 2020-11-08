美國總統川普大選落敗，台灣「川粉」激動不已湧進AIT臉書發文謾罵，外交部日前表示，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。對此，挺韓大將貼紙哥黃建豪直言，一開始不一面倒矛盾哪有辦法形成？「看起來外交部比較矛盾」。

日前外交部譴責部分惡意網民及特定政治人物利用美國的國內選舉來離間、破壞台美關係的行為。未來也將就此事與AIT保持密切溝通，確保上述情形不影響台美關係以及兩國政府間的密切合作。據外交部了解，留言攻擊不少出自機器人帳號，目的在於利用美國國內選舉來製造台美間的矛盾或國內的混亂。

對於外交部的說法，貼紙哥8日上午在臉書上表示，綠營支持者，支持川普，川普落後，川粉去留言，外交部說，那是機器人，說特定政治人物製造台美矛盾。他更忍不住直言，你一開始不一面倒矛盾哪有辦法形成？「看起來外交部比較矛盾」。

網友們也留言回應，「這次美選看得出選民們相當有智慧判斷與是非對錯的選擇，這才是真民主的風範」、「貼紙哥今天貼出這則新聞讓我笑了，心情真好，YA」、「台灣最了1450的操作，還好米國人也不是吃素，應該不吃這套吧？不會被1450操縱風向吧」。

(中時新聞網)