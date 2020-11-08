台南一名鄭姓男子車禍後被送進長照中心照護，3個女兒努力替老爸湊安養費，兒子阿清卻趁機盜用老爸存摺、印章，將他在農會、郵局裡面118萬元老本全部提光光。3名姊妹認為自己為老爸安養費用勞心勞力，阿清卻將老爸的錢花得理所當然，非常惡劣，憤而提告。台南地院審理後，依偽造文書罪判阿清6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

根據判決書，台南一名鄭姓父親因發生車禍，2014年3月被送進長照中心。而與他同住的兒子阿清，竟然趁老爸住進長照中心，從2014年至2017年，多次在農會取款憑條、郵局的政存簿儲金提款單，偷蓋老爸的印章，共偽造13張取款憑條及提款單，多次騙過農會、郵局的承辦人員，共盜領118萬元。

直到台南地院2018年1月裁定選任鄭父的3名女兒為監護人，眾人檢查帳戶交易明細，才發現阿清犯行。3名女兒憤而提告。

對此，台南地院法官認為阿清身為人子，不盡扶養義務，竟為圖一己私利，擅自取用父親存摺、印章，冒用父親名義偽造提款單據，盜領存款，所為至屬不該。考量到鄭父今年1月過世，阿清未與其他繼承人達成和解，最終依偽造私文書罪判處阿清6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)