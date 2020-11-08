統一獅今年從不被外界看好的情況下挺進台灣大賽，並在系列賽克服1勝3負的劣勢、逆轉奪下隊史第10冠，今天在第7戰敲出2安、包含7上穩定勝果2分炮的陳傑憲賽後認為，最大關鍵就在於球員抱著永不放棄的心。

統一下半季最後2戰分別擊敗富邦悍將及中信兄弟，驚險搶下台灣大賽門票，來到台灣大賽更是在1勝3負、背水一戰的情況下連贏4戰奪冠，

在「搶七」殊死戰敲出2支安打、包含7局上2分全壘打，獲選單場MVP的陳傑憲賽後坦言，自己從未想過能夠奪冠，球隊從領先到被反超時心情也像是洗三溫暖一樣煎熬，「真的是靠著大家抱著永不放棄的心。」

陳傑憲繼續說：「我們從開季一路不被看好，總冠軍賽對手聽牌時，我把每一場都當最後一戰來打，今天能幫助球隊真的很開心。」之前他就曾表示，今年的教練團把壓力扛在自己身上，給予球員很大空間發揮，也讓自己更想為教練拚冠，「很高興我們做到了！」

歷經球季中守備位置更動，陳傑憲也從中學到許多，他說：「這讓我學到，不一定每一條路都是正確的，有時候碰到牆時轉個彎路就會通，守外野這部分我還有很多地方需要加強，希望透過秋訓、春訓變得更強，讓球隊更有安定感。」

雖然嚐到奪冠滋味，但對於明年球季陳傑憲不把奪冠當主要目標，「談明年一定要奪冠，這太遠了，希望明年一樣把永不放棄的精神堅持到最後，每場比賽做好本分，與教練配合，每球都認真拚，我想這樣結果一定會是好的。」

(中時 )