美國總統大選結果8日由民主黨候選人拜登奪得賓州後，美媒宣布拜登當選新任總統，但川普卻不滿選舉結果，揚言要打法律戰。台灣前國防部長楊念祖坦言，未來半年美國領導層不穩，心力恐放在復甦內政，台海若持續緊張，這段時間美國將沒多少外部資源，處理台灣等外務問題。

台灣民眾黨6日在台大校友會館舉辦「美國大選後的美中台局勢座談會」，邀請中山大學教授廖達琪、淡江大學美洲研究所教授陳一新、外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽及楊念祖等學者與會。

據《中評社》報導，楊念祖在會中表示，從這次大選結果可發現，美國國內新冠肺炎確診人數突破千萬大關，單日確診數也創新高達12萬人，嚴重衝擊經濟產業，致使美國社會出現嚴重結構性問題，短期內不會馬上解決，未來半年內，美國將持續處理修補企業經濟及民生紓困政策。

而此次大選，國會參、眾兩院改選，民主黨席次相當不利，面對對拜登高度不滿的多數共和黨參議員及整個眾議院，可預期在推行重大政策或法案上，不少政策可能得不到國會支持。也因此，楊念祖認為，即便拜登選上，也將會是個跛腳總統，在對外的事務處理上，拜登可能沒有太多資源處理。

楊念祖還指出，過去美中台三方，都藉炒短線來各自獲取政治利益，但也都保持克制，三邊都不希望爆發軍事衝突，而未來美國未來半年若無暇西顧台灣，放讓台海情勢緊張，恐將增加台海的動盪局面。至於這問題是否會有解方？楊認為，目前沒人知道答案。

(中時新聞網)