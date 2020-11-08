美國總統大選開票完畢，拜登以290張選舉人票大贏川普214張選舉人票，當選美國第46任總統，不少明星對此開心歡呼，而移居美國多年的昔日性感女神葉玉卿，日前其大女兒曾因表態支持川普遭到死亡威脅，如今大選結果出爐，讓她深感無奈。

葉玉卿早年嫁給美籍華裔百億富商胡兆明後，便息影搬到美國，婚後育有1女2子，日前她接受港媒《東網》專訪透露全家人都支持川普，雖然他講話很囂張，很多人不認同他的作風，但他是做得到、說得到的生意人，「例如之前他拉低了國債、改善經濟」。

胡芷欣曾因公開力挺川普被死亡威脅。（圖／翻攝自IG）

如今川普連任夢碎，葉玉卿再度受訪被問到會不會失望？則表示川普想要上訴查票推翻結果並沒這麼簡單，接著無奈嘆：「不管誰贏，都沒辦法改變事實，還是要接受，只是希望美國制度不會變。只可以說，祝福啦！」

葉玉卿認為在非常時期，面對疫情和經濟等問題，無論誰上任當總統，都應予以尊重，「大家要尊重結果和制度，應該要講公平和合理，不是放話要騷亂或暴動。」

而其大女兒胡芷欣之前因為公開PO出支持川普的照片和言論，遭受網友髒話攻擊，葉玉卿就透露女兒不是激進的人，並沒特別不開心，並稱他們一家人都會尊重大選結果。

(中時新聞網)