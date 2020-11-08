統一獅在今年的台灣大賽從1勝3負的劣勢成功翻盤奪下隊史第10冠，老將們帶起球隊氣勢功不可沒，奪下相隔7年的總冠軍也讓獲選系列賽MVP的潘武雄直呼感動，「這真的是得來不易。」

潘武雄在系列賽敲出8支安打，其中包含1支代打3分炮，以4成71的高打擊率及改寫個人台灣大賽新高的7打點摘下系列賽MVP。

事實上潘武雄本季多從板凳出發，台灣大賽首戰他在延長賽代打建功，從中信兄弟投手鄭凱文手中敲出致勝3分炮，更在球隊陷入背水一戰時與高國慶、陳鏞基等老將成功帶起球隊氣勢，成為球隊能夠逆轉奪冠的關鍵。

得知獲獎的當下潘武雄直呼意外，他坦言自己在今年台灣大賽賽前並未抱著會有好成績的期望，直到系列賽首戰那發代打全壘打後才慢慢找到打擊感覺。

統一繼2013年後再度奪冠，對比前一座冠軍，潘武雄認為今年更加感動，「因為我們是從落後、沒有退路的情況下逆轉拿到總冠軍，這真的是得來不易，加上看到學弟們成長、球迷們幫我們加油吶喊，真的很感動。」

歷經球隊換血陣痛期，終於收下甜美果實，潘武雄也大讚學弟是很有實力，「也很開心我們這些資深學長有把他們帶領起來，這是很大的關鍵，若是沒帶起來我們可能就在台南被拋彩帶了。」

(中時 )