美國總統民主黨候選人拜登成為下一屆美國總統似已成定局，他是否會扭轉川普4年來對中國全面戰略遏制的政策？鷹派陸媒《環球時報》發表社評認為，拜登對待中國大陸會保持強硬的基本態度，在新疆、香港不排除有變本加厲的表現，在兩國關係上對中施壓的不會鬆懈下來。

《環球時報》社評指出，川普4年執政對美國外政策擺動最大的是對華關係，對大陸全面打壓、遏制可以視為他最大的「外交遺產」。對於拜登是否延續「川普路線」，多數分析認為，川普發動包括貿易戰在內的高強度衝突，已經重置了中美關係的大環境，改變了美國精英群體的對華思維。拜登上台後會接下中美關係新的大盤，保持強硬對待大陸的基本態度。在新疆、香港等美方定義的人權問題上，不排除拜登還會變本加厲。

不過，社評也指出，今年川普為對中施壓大量出現，其原因是川普把對華施壓當成競選表演，所以今年的對華政策出現一些刻意製造關係緊張的泡沫。擠掉這些泡沫是有可為的，北京應當與拜登團隊盡可能充分溝通，將緊張的中美關係恢復到有較強可預測性的狀態。

文章表示，首先中美要在抗疫領域從對抗轉為合作。防控疫情除了科學抗疫合作抗疫之外別無選擇，所謂「追責抗疫」就難以為繼；第二，拜登表示將回歸巴黎氣候協定，這會增加中美之間的非對立性話題；第三，經貿領域拜登大概會堅持川普的高壓路線，但川普的狂賭方式未必會得到新政府的延續；第四，人員交流川普政府也做過頭了，拜登堅持打壓中國學生學者路線的空間已經很小。

總之，川普政府過度消費了對華強硬政策，好牌幾乎全甩到桌面上，這讓拜登政府實施更強硬對華政策的資源大大減少。過去幾年華盛頓實際在把中國當「敵人」對待，而中美的確不是敵對關係，雙方有大量競爭，但是廣泛利益的彼此交融是真實的，這方面的撥亂反正遲早都要到來。

社評認為，不用對拜登可能帶來中美關係的緩和性逆轉抱有幻想，但同樣不能弱化改善中美關係的信念。從趨勢上看，美國的對華競爭和防範心態只會不斷強化，但兩國關係的緩和符合兩國和國際社會共同利益。為不使雙方關係出現破壞性的惡化，兩國必須共同採取行動。

(中時新聞網)