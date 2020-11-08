在異鄉討生活，找房、看房是許多租房族最煩惱的事情，一位女性網友崩潰表示，新房東和她談妥，只要現在和目前的房東說月底解約，12月1日就願意和她簽約新房，甚至能提前讓她搬家。沒想到才過一天，新房東就翻臉不認帳表示「就當我是壞人」，要女網友另尋它房。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，近日找房好不容易找到喜歡的物件，並和新房東談好，只要現在能和目前房東談月底解約，就答應12／1簽約。原PO隨後就和現任房東談好解約，並致電給新房東，對方甚至願意在月底前就提前給原PO鑰匙，方便她搬家。

沒想到才隔一晚，房東態度就出現180度大轉變，主動打給原PO說「就當我是壞人，我對不起妳！妳找其他房子吧！」這讓已經預訂新家電的原PO崩潰直呼「不是吧大姐！那我不就剩半個月可以找房子了嗎？老天鵝啊」

對此，網友表示，由於原PO和新房東談好12／1簽約，雙方之間也沒有任何契約存在，原PO現在只能趕快再找其他房子，或跟現任房東談延遲一個月搬，說新房間要整修。「沒付訂金給新房東，不給妳租妳也拿他沒辦法」、「太爛了，沒品」、「合約很重要」、「可惜沒正式簽約，一定告」。

但也有網友指出，其實新房東根本不應該管原PO月底前能不能解約，只要確認簽12/1開始就好，認為要求解約的行為實在很奇怪。網友表示「我怎麼覺得你被她騙的機會比較大⋯一般只看你能不能在她要求的時間簽約，不會去管你有沒有解約啊。」

(中時新聞網)