極品莊園咖啡公司董事長吳正邦指出，極品莊園咖啡將持續與策略聯盟夥伴正瀚生技攜手，登頂國際一流水準，讓台灣成為全球咖啡最耀眼的新中心。（盧金足攝）

中科廠商極品莊園咖啡從咖啡種子到豆子、從豆子到杯子，擁有全產業鏈科學精準分析的創新技術能力。（盧金足攝）

咖啡市場版圖驚人，極品莊園已開發出濾掛式咖啡包與咖啡豆、更能誘發咖啡香氣的沖煮器具等新產品。（盧金足攝）

中部科學園區的廠商不只有高科技產業，全球貿易金額超高的農作物咖啡，也以生技產業進駐中科位在中興新村的高等研究園區，為鼓勵台灣咖啡種植風氣，極品莊園咖啡與在地饒富盛名的多家精品莊園合作，推出系列採用台灣自產咖啡豆的產品，搭配科學數據後製、烘豆、研磨、沖泡系統學，以台灣精品咖啡搶攻市場。

中科管理局長許茂新表示，極品莊園2015年進軍精品咖啡領域後，成為台灣咖啡產業界的焦點，極品莊園咖啡的科學精準咖啡技術，全部採智慧化生產，廠商精益求精的精神，為台灣的咖啡飄香。

咖啡也進入AI時代！極品莊園咖啡的嘉義大林廠房，每月產量逾100公噸，除供應台灣市場，打入美國市場；2017年通過FSSC 22000、ISO 22000、HACCP等食品安全管理系統驗證，設有微生物實驗室，確保咖啡豆品質與食品安全。

極品莊園咖啡公司董事長吳正邦指出，極品莊園咖啡的科學精準咖啡技術，由兩方面所構成，一是極品莊園咖啡位於嘉義縣大林鎮的頂級咖啡豆烘焙廠；二是授權自正瀚生技風味物質研究中心的全產業鏈數據科學分析技術。

「從咖啡種子到豆子、從豆子到杯子」，吳正邦說，咖啡從生豆進口、生豆鑑定、烘焙、品質管控、包裝到儲運，系統化的管理監控，落實「溯源管理及追蹤」的安心流程，運用產業鏈科學精準分析的創新技術能力，融合業界頂尖行家的手感經驗，生產頂級精品咖啡。

咖啡市場版圖驚人，極品莊園已開發出濾掛式咖啡包與咖啡豆、更能誘發咖啡香氣的沖煮器具等新產品，累積很多咖啡粉絲，正瀚生技為在上游提昇咖啡生豆的品質，完整分析多種精品咖啡的生豆與熟豆不同階段、不同影響風味物質的內含物。

吳正邦強調，全世界咖啡樹種植的地理環境條件、微生物生態系統不盡相同，產出的咖啡漿果內含物也不同，影響後製過的生豆風味前驅物，更決定咖啡豆的價格帶，斥資成立「正瀚風味物質研究中心」，將研究所得授權給極品莊園咖啡，極品莊園咖啡則從市場端為「正瀚風味物質研究中心」持續校正研究方向。

「台灣種植咖啡最大的困難在於，受到氣候因素影響」，吳正邦指出，咖啡每逢下雨就開花，導致咖啡漿果的發育與成熟極不均勻，咖啡農得不斷花錢雇人上山採摘漿果、進行後製；正瀚風味物質研究中心的課題之一，就是如何讓開花期集中，可以省下採收人力與相關成本，保證咖啡風味品質的穩定性。

吳正邦說，展望未來，極品莊園咖啡將持續與策略聯盟夥伴正瀚生技攜手，專注於優化咖啡從種子到杯子不同階段的科學分析、開發相對應的農業資材產品，協助台灣優質專業的咖啡團隊與咖啡豆再上一層樓，登頂國際一流水準，讓台灣成為全球咖啡最耀眼的新中心。

(中時 )