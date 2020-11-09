經過漫長的8個月靜默之後，美國太空總署NASA終於再次與航海家2號(Voyager2)探測器取得聯繫，這位航行家仍在探索太陽系的邊陲。

科學警報(Science Alert)報導，航海家2號從1977年8月20日發射，調查了木星、土星、天王星與海王星，然後持續調查太陽系外緣地帶，是NASA的太空計畫中，成果最豐碩的太空船之一。這具不斷改寫天文書籍的航海家，已在太空中旅行了43年，大多數時候都與我們地球通訊良好，然而最近卻失去聯絡了，這並不是航海家2號出現什麼故障、外星人俘獲或是什麼怪異現象，而是地球這裡的問題。

原來是因為唯一能夠與航海家2號聯絡的天線，也就是位在東澳洲深太空站43號（DSS-43）天線需要設備維護，不得已，只好與航海家2號說聲「等一下再聯絡」。

地球上唯一能夠與航海家2號聯絡的DSS43天線。(圖/NASA)

今年3月，NASA宣布，DSS-43 天線需要進行重大升級，工作時間大約11個月，要到2021年2月才會完成。所幸在8個月後的現在，已經安裝了足夠的升級程序，可以開始進行初步測試。

上週，NASA向187億公里外的航海家2號，發送了設備維護後的首次通信，是一系列的自我檢查命令，在經過幾小時的等待後，航海家 2號返回了確認已收到指令的信號，並且執行了。顯然這架老太空船，仍然忠實著回應我們。

DSS-43是一具直徑70公尺的旋轉型抛物面鏡無線電天線，於1973年建造，當時是64公尺，到1987年擴大到現在的70公尺，是當年世界最大的可操縱天線。由於它的責任就是與航海家2號聯絡，所以自1987年的重大升級之後，已有30多年沒有離線了，許多設備實在老舊，到非更換不可的地步。

作為翻新工程的一部分，DSS-43將獲得兩個新天線，還會升級天線的加熱(除雪用)和冷卻設備，電源設備以及其他供應新發射機的電子裝備。

至於為什麼DSS-43是世界上唯一可以與航海家2號聯絡的碟子，是因為1989年航海家2號飛越海王星的衛星海衛一(Triton)以後，航海家2號的航行軌跡相對於太陽系的行星平面，就明顯偏南，這意味著北半球的碟型天線無法與它聯絡。

航海家星際飛行任務的主管蘇珊娜·多德（Suzanne Dodd）被媒體問到，航海家2號是否一切安好?還是像許多科幻電影那樣，已經有特別的奇遇？她告訴媒體：「我們一直在與它進行交談。這是我們每天都在做的工作。我們可以看到它的健康狀態。如果它有事，我們早就知道了。」

(中時新聞網)