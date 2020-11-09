「我的全部，都公開透明在這邊了；

我所看待的自由和未來，也將與各位一同分享。」

第一本經唐鳳認可，串連她的過去與現在，遠眺自由與未來的深刻之作。

揭開神人級公民黑客、台灣抗疫功臣、被日本媒體譽為「天才 IT 大臣」的背後思路；

理解她超越一切框架，主張從征服(conquer)到增幅（empower)的共好價值， 用無差別的愛與自由，邁向分享協作的「唐鳳 Style」。

★日本亞馬遜「國際教育」、「網路入門」、「性別議題」三類銷售第一

★獨家收錄影響唐鳳最深的 20 本書單，橫跨字典、哲學、政經與小說等四大領域

★一窺唐鳳自我增幅的 7 個習慣，從閱讀、睡眠、協作貢獻到永不設限

從不被體制所容的天才兒童，

到成為網路鄉民口中的神人級公民黑客、台灣第一位數位政委，

在抗疫期間，串連民間與政府，成功開發口罩地圖，使國際掀起台灣熱。

她是位謙和的天才，自稱「吉祥物」，

全然公開透明自己，所有會議記錄、發言，在網路上都查得到，

開放辦公室，接待每一位到訪客人，

即使立場不同，她也願意理解你到「可以站在你的立場為你辯論」，

並致力成為連結各方、解決問題的通道。

你不能不認識，這位讓世界讚嘆台灣，讓鄉民津津樂道的神人：

→有關創新：從關懷出發推動永續共好

→有關挫折：理解自己的能與不能

→有關自學：讓學習成為解決問題的旅程

→有關良師益友：透過社群成就夢想

→有關跨越性別：不讓生理決定命運

→有關公民黑客：參與能改善現況的行動

→有關未來：用科技增進人類幸福

帶你全面認識唐鳳的生命歷程，期待每人都能發掘屬於自己的資優，開展天賦 ——

「剛開始，我們以為要寫的是一個天才的傳奇，後來發現，我們寫的其實是一個平凡

人的故事，是所有人在心裡，都曾經期待有的人生：能夠不受限地學習和探索，能夠

被家人和朋友所愛，能夠做自己最愛的工作，能夠生活無虞，能夠做出對社會有益的

貢獻。不同之處，在於唐鳳歷經嘗試，走了一條不尋常的路。

衷心希望，每個人心裡的那個天才，有一天能夠破繭而出，這樣，這個世界，就多了

更多的唐鳳，而不只是書裡這一個。」——本書作者 邱美珍、鄭仲嵐

【精彩書摘】

虛擬實境最珍貴的特性，就是跨越世代、國界和城鄉，建立共同在場的「同理心」。但是，如果虛擬世界中只有一個人，將會成為一個人的空想，只有「分享實境」，才能有助於對彼此的了解與尊重。

有一次，唐鳳在巴黎出差時，應台灣公共電視邀請，運用 VR技術召開記者會，遠距跟台灣的五位中小學生對話。她在螢幕上創造數位化身，把自己縮小到跟國中學生一樣高，這樣不只對方沒有壓力，也少了大人高高在上的感覺。在三十六分鐘的對談中，唐鳳讓學生們針對教育、政治、數位科技、跨性別等議題自由提問，讓對話在輕鬆的氛圍下進行。

VR也使得「協力學習」變得更友善，人們可以在各種規模、語言及文化下，自在地傾聽彼此意見，而不用拘束於傳統的教學方式。更重要的是，透過這樣的VR教學，更能讓學生專注學習。

在新型冠狀病毒疫情後，世界各國也開始加速遠距教學。然而遠距教學的成效，或多或少因為家庭的電腦設備不同而有所偏差，甚至還有「遠距難民」等說法出現。不少日本學校雖然實施遠距教學，不過像是作業或是期中考試等，老師還是會郵寄試卷到家中，如何能讓遠距教學真正有效，至今仍有不少討論。

唐鳳建議，如果要達到遠距教學的成效，首先要花時間營造共同在場的感覺，意即建立「同感」。

孩子在成長階段，喜歡探索各式各樣的事物，在尚未決定真正喜歡什麼事物之前，如果一直關在家中，會比較封閉，所以，還是需要在群體中成長。在學校中，大家穿同樣的校服，吃同樣的午餐，群體的同感因此建立。

過去唐鳳在參加黑客松時，有過幾次是「在家松」，大家各自在家中參與，不過會刻意保持「同在性」，例如訂同樣的披薩或使用同樣物品等。如此一來，雖然大家所在的空間不一樣，不過，透過線上參與的共同點，也可以營造出一種虛擬的同質性。如果沒有刻意經營這樣的同在性，就會出現疏離感。

遠距教學也是如此。即使在家學習，如果中午約好吃一樣的家常料理，彼此的感情會更融洽。當然，每一種科目與教學方式都不盡相同，但未來靠著擴增實境、虛擬實境，應該會有更多細膩的做法吧！

無論何種課程，看科目是屬於知識性、情感性或討論性質，老師再藉由科目的特長，去營造現場同在的感覺，這或許是未來遠距教學的可行方向。

回到八○年代吉布森的說法，當時 VR技術的出現固然驚奇，但 VR從單純是種體驗，到可以應用在日常生活，還是經過了二十年以上的時間。因此，即使通往未來的科技不斷被發明，但要實際應用在人類社會，終究需要不斷試驗，而科技要輔助人類社會，也須倚賴人們彼此建立互相尊重的同理心與共感的時刻。

除了遠距學習， VR也可以跨越世代，讓長輩直接體驗切換時空的驚奇。唐鳳的外婆曾經戴上 VR頭盔去體驗歐洲的風景，實際體驗旅遊的感受。

「要老人家學習用觸控筆去寫程式，可能很困難。但像是如果用到 VR，她就會覺得跟現實生活沒有兩樣，幾乎不需要學習就能應用。」唐鳳說。如果能有這樣的愉快體驗，就能拉近了長者與科技的距離。

近來，唐鳳也與科技界合作，請七十、八十歲的朋友們戴上 VR眼鏡，在虛擬實境中回到他年輕時常走的街廓。這些老年人在虛擬實境中，自己當起導覽員，向同樣戴起虛擬眼鏡的年輕人解說，讓年輕人更理解老年人年輕時的世界。

VR技術更重要的，是可以讓不同時代的人共享實境。

「年輕人都跟老年人說，你想想自己年輕時候的樣子，但是老年人很難真的跟年輕人說，他年輕時候的樣子如何，因為那個世界已經不在了。」唐鳳說。

但是，如果在 VR裡面，大家透過虛擬實境，讓大家可以回去體驗那個時代。這樣一來，讓雙方都能在虛擬中，以更為平等的角度看待對方。

未來的科技發展，前景依舊值得期待，但前提是：讓科技去適應人類，而不是人類去適應科技。

(本文摘自《唐鳳：我所看待的自由與未來》/親子天下)

【作者簡介】

丘美珍

專欄作家／TED 講者。作品散見《天下獨立評論》和《遠見華人菁英論壇》。曾任記者、

編者、作者、譯者、編劇，享受不同文字的多重面貌。 得獎紀錄：文化部電影優良劇本

獎、基督教華文創作金獎。 曾任：《經理人月刊》總編輯、《數位時代》編輯總監、時

報出版副總編輯。策畫暢銷書《時間教會我們的事》。

鄭仲嵐

1985 年生。輔仁大學畢業、英國倫敦大學亞非學院日本研究碩士，大學時曾留學日本九

州。喜歡搖滾音樂祭、棒球與足球。過去任職台灣的壹電視與三立電視，後轉任 BBC 台

灣特約。現除了供稿給 BBC、德國之聲之外，也在聯合報、關鍵評論網等媒體開設專

欄，並在東京 nippon.com 任職多語種部門記者與編輯。

《唐鳳：我所看待的自由與未來》/親子天下

(中時新聞網)