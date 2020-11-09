二○二○年，新型冠狀病毒襲擊各國，成為舉世災難。在普世的恐慌中，那些能夠提出對策來保護人們的專家，跨越國界，成為世人注目的焦點。台灣的天才 IT 大臣唐鳳，因為口罩地圖 App，成為媒體熱門人物，就這樣來到日本人的眼前。

在二○一六年，以三十五歲之齡，成為台灣 IT 大臣的唐鳳，是一個充滿傳奇的人。

傳說她 IQ 一八○，學歷卻只有國中。傳說她有黑客（hacker）DNA，是隨時能出手寫下程式的高手。傳說她是矽谷創業家，也是比特幣富豪。傳說她曾經擔任蘋果電腦 Siri 顧問，也坦然表達自己是跨性別者。

在二○一九年，她入選知名美國外交雜誌（Foreign Policy ）全球百大思想家（100 global thinkers）的行列。她思考敏捷，中英文流利，往往能以意外的角度觀看世界，以深入的剖析解讀人心。這些特質，也讓她成為全球媒體寵兒。

新冠肺炎期間，有多家國際媒體訪問她，求教台灣的防疫策略，她總是在幾分鐘時間內就講出重點。近期訪問過她的《WIRED》雜誌，說她回答問題時，「展現出驚人的聰明。」

人們總是對天才感到好奇。起初，有人問起她的智商到底有多高，她總是很耐心地回應：「求學時期，學校幫我做過三次測試，每次都是最高的那個等級一六○。意思是至少一六○，但不知道確切是多少。」到後來，她也會補充：「在網際網路時代，其實每個人都是智商一八○。」

在小學一年級時解出九元一次方程式的她，很早就被學校鑑定為天才兒童。但是，此後她的人生並沒有一帆風順，反而是處處面臨考驗。如果不是她和家人最後找出了與這個世界相處的方法，關於唐鳳，可能就會是完全不一樣的故事了。

在撰寫這本書的過程中，我們也一直在思考，這個世界上，具有黑客技術的天才應該不少，到底是什麼因素，讓唐鳳活出了跟別人不同的人生呢？

在歐洲的文藝復興時代，出現了達文西這樣的人。有一次他為了要找工作，寫了一封求職信給未來可能的老闆，信上面寫著：「我會造橋，也剛好會畫畫。」意思是說，他是工程師，也剛好是畫家。正是這樣融合不同專業特質的「文藝復興人」，為人類歷史寫下了瑰麗璀璨的篇章。

就像達文西造橋跨越河流兩岸，唐鳳在人生中，也不斷跨越現實中的種種界線。她曾經是男性，如今也是女性。她雖然在台北出生，但足跡跨越許多城市。她能寫程式，也熱愛寫詩。

親耳聆聽唐鳳朗誦詩句，是動人的片刻。對唐鳳來說，不論她如何喜愛科技和網路，她的心中總是有詩句。她從小學就熱愛寫詩，甚至，在就任 IT 大臣工作之時，有中外媒體問到「你的工作在做什麼？」時，她寫了一首中英對照的詩作為答案，讓別人一聽就懂。

另有一次，她應媒體的邀約，完整地以英文一字一字朗讀了加拿大詩人兼歌手柯漢（Leonard

Cohen）的《come healing》：「枝枒的渴望，是將嫩芽提拔，動脈的渴望，是將血管淨化……」她微微瞇起眼睛，沉浸在詩裡的想像，臉上盡是平安祥和，把聽者帶入一個身心與之共感的境界。

她曾經說，即使幾年前她參與太陽花運動時，在那樣喧鬧的現場，只要想起這首詩，就能立刻平靜下來，不跟著現實躁動。或許，既是黑客，又是詩人，才造就了如此與眾不同的唐鳳吧。

【精彩書摘】

天才一旦出現在凡間，總是令人仰慕。當三十五歲的唐鳳在二○一六年以數位政委的身分出現時， 媒體的聚光燈除了湧向她，也湧向她的父母。所有人都想知道，到底如何要教養出這樣一位天才？

如果回顧唐鳳的零到十四歲，這段與父母親互動最多的人生，可以說，唐鳳在大多數時候，對父母親來說，都是一個謎。而解謎的過程，曾經讓整個家庭差點崩解。

面對這個充滿謎團的生命，這對父母親不論從自己的成長經歷，或是從教養書上，都無法找到應對的答案。

唐鳳升上二年級之前，學校已經透過資優測驗，辨識出她的智商是等級最高的分數。學校來了一封信，詢問唐鳳的爸媽，二年級以後，要不要轉去有資優班的學校呢？

因為唐鳳覺得原來的班級有點無聊了，所以，跟媽媽討論後，兩人心想，轉學去嘗試新環境也不錯。沒想到，進入新學校資優班後最大的挑戰不是功課，而是其他的事。

她在學校的資優班當班長，功課很好。但是因為資優班的家長喜歡拿孩子的成績互相比較，有些孩子們因此開始忌妒成績好的同學。曾經有一次，有一位拿不到第一名就會被爸爸打的同學，憤憤不平地對說他說：「你為什麼不死掉？如果你死了，我就是最好的了。」

同學帶給她壓力，老師也是，因為有些老師會懲罰學生。

她曾因為忘記帶手帕、衛生紙去學校，被老師懲罰。上了三年級，她被選上班長，在上自然科時， 因為班上秩序不好，老師要全班閉眼罰站，她偷偷睜開眼被老師發現，結果，因為她是班長還違

規，被老師用掃把打了一頓。

本來她很喜歡的音樂課，換了老師之後，那位老師會拿著「像教室木頭椅腿」一樣粗的棍子打人。當班長的她，被老師要求要維護班上的秩序，老師叫她把違規同學的名字記在黑板上，那些同學

就會被老師處罰。她回家後跟媽媽說：「同學們都恨我，下課跑來揍我，我好難過。」

有一天，資優班的老師發下一張考卷，要同學們在二十分鐘之內做完，老師隨後離開教室。唐鳳早早就做完了。但有做不出來的同學，伸手過來搶她的考卷，要看她的答案。她不想讓同學看， 拿著考卷逃跑，四、五個同學追在後面，她一不小心摔在地上，其中一個同學追上來，使盡全身力氣對她踢了一腳，她撞到牆，昏了過去。

媽媽把她帶回家之後，在洗澡時掀開她的衣服一看，肚子那裡有一大塊瘀青，可見當時同學踢她的力道有多大。

這只是她漫長學校生涯中的一天。這一年，她常常在半夜做惡夢，哭著醒來。有好幾次透露出想

要自殺的念頭。她常常請假，沒有去上學的日子，她把自己關在房間裡，哭、看書、發呆。後來， 她終於跟媽媽說：「我不要去上學。」

在那個年代，家裡有一個拒學的孩子，就像丟下一個摧毀平靜的手榴彈，既定的常識與規矩，都被炸得粉碎。唐鳳的母親，看到孩子被學校生活壓迫到想自殺，立即決定支持孩子轉學。

唐鳳轉至北市指南山區一所迷你小學。在山區小學雖然較為友善，但是無法滿足唐鳳的學習需要。唐鳳母親必須另外幫唐鳳尋找學習資源，甚至，支持唐鳳部分時間在家自學。

可是，這樣的相挺，不但學校的老師不以為然，連家人都不斷質疑。從唐鳳的爸爸、祖父、祖母、姑姑到叔叔，沒有一個人支持。

受到最大衝擊的是父親唐光華。唐光華曾經回憶，自己的中學生涯中，學校老師為了讓學生考上好學校，不惜用體罰逼迫他們拿出更好的成績，他至今無法忘記在教室裡出現的場景，老師用木條打同學屁股發出巨大的聲音，空氣中充滿恐懼和不安。

直到大學，他碰到充滿智慧的老師，才真正享受到求知的快樂，如此純淨美妙、觸動心靈。那時唐光華每天沉浸在尼采、齊克果、卡繆等哲學巨匠的著作之中，「從那時候，自由就成為我最堅持的價值。」

所以，他相信任何年紀的孩子，只要經過適當的引導，都應當領略這種知性之美。

唐光華不用威權或體罰對待孩子。在三歲以前，唐鳳跟爸爸之間有一種神祕的儀式。每天爸爸上班時，唐鳳會慎重其事地拿著一塊小石頭，交到爸爸手上。而唐光華也會莊重地收下她的託付， 放在口袋裡，然後邁步走出家門。這個旁人不解的儀式，兩人持續了很久。彷彿是一個幼小的孩子，把自己的心託付給父親，讓父親為她去探索外面的世界，為她帶回見聞。

唐鳳幼稚園時，唐光華常常牽著她的手，一邊散步一邊跟她談論蘇格拉底、因式分解、矛盾集錦

（數學的六個領域：邏輯、機率、數、幾何、時間及統計之中的矛盾），談論人生的真善美。唐光華是唐鳳生命中第一個數學和哲學的啟蒙老師，這些童年散步中的見聞，影響她一輩子。

從三歲到七歲，在別的孩子玩樂高的時候，唐鳳迷上了數學的方程式。解方程式就像是玩遊戲破關，這種征服難題的樂趣，讓她一路挑戰到九元一次方程式。

然而，隨著升上較高學年，唐鳳在學校過得越來越艱難，跟父親的關係也越來越緊張。唐光華覺得自己教養出來的孩子不應該逃避現實，逃避學校，要勇敢面對考驗，然後過關。唐鳳卻覺得父親不了解她的苦處。

為什麼大人覺得應該要闖過的關卡，有的孩子卻過不了？

幾年以後，有學者研究出這種孩子屬於「高敏感特質」（由美國精神分析學者伊蓮艾榮博士（Dr. Elaine Aron）在一九九六年提出），與生俱來的感官知覺，使得他們對於任何喜怒哀樂，比一般人更敏銳。他們更容易對美好的事物感受到喜悅，也更容易對嫌惡的事物感到驚恐。不論是正面或負面的情緒，在他們身上都會顯現出更明顯的反差。這類型的人情緒容易被別人影響，不喜歡犯錯，容易自責。

這樣的孩子在童年時，脆弱易感。不過，如果能熬過艱難的成長期，長大後的他們，反而會比同年齡的孩子更沉穩，更具內省特質。

但是，在這樣的研究還沒有廣為人知的時候，此時，唐鳳家裡上演的是真實的親子災難。

(本文摘自《唐鳳：我所看待的自由與未來》/親子天下)

【作者簡介】

丘美珍

專欄作家／TED 講者。作品散見《天下獨立評論》和《遠見華人菁英論壇》。曾任記者、

編者、作者、譯者、編劇，享受不同文字的多重面貌。 得獎紀錄：文化部電影優良劇本

獎、基督教華文創作金獎。 曾任：《經理人月刊》總編輯、《數位時代》編輯總監、時

報出版副總編輯。策畫暢銷書《時間教會我們的事》。

鄭仲嵐

1985 年生。輔仁大學畢業、英國倫敦大學亞非學院日本研究碩士，大學時曾留學日本九

州。喜歡搖滾音樂祭、棒球與足球。過去任職台灣的壹電視與三立電視，後轉任 BBC 台

灣特約。現除了供稿給 BBC、德國之聲之外，也在聯合報、關鍵評論網等媒體開設專

欄，並在東京 nippon.com 任職多語種部門記者與編輯。

《唐鳳：我所看待的自由與未來》/親子天下

(中時新聞網)