隨著網路而生的虛擬世界逐漸與真實生活結合，人們已開始習慣被大量的網路資訊圍繞，然而面對真假難辨的各種訊息，除了仰賴閱聽人自身的事實判讀能力，更需要有能夠集思廣益、協助查明真相的團體，透過線上與線下等多元管道，努力在這虛實交錯的世界，傳達珍貴的真實之聲。

科學知識防疫 發起闢謠大戰

今年台灣社會面臨總統選舉、新冠肺炎等重大事件，各種傳聞滿天飛，但「台灣事實查核中心」從沒停下腳步休息，除了針對重大事件進行專題闢謠，面對各種似是而非的網路謠言，也持續幫助民眾釐清真相、辨明是非。

台灣事實查核中心由中正大學傳播學系胡元輝教授推動創立，他在2015年訪美期間，參訪當地蓬勃發展的事實查核組織後認為，台灣民眾熱衷追求第一手訊息，社群媒體更充斥著隨意抄襲發布的亂象，遲早會面臨事實查核的需求。於是胡元輝與一群關心台灣媒體生態的傳播學者，於2018年成立台灣事實查核中心，透過傳統新聞學的媒體識讀、查核資料技能，破解網路與社會上四處流竄的假訊息、謠言，以及媒體的錯誤報導內容。

「我們不與任何政府單位及媒體合作。」台灣事實查核中心總編審陳慧敏說，為了保有中立性及獨立查核的精神，事實查核中心堅持完全獨立運作與查核。「因為這個組織，我們重新思考『謠言』的本質，進而換個心態看待我們在做的事。」她表示，原先大家都以負面的觀點看待謠言，但後來發現，比起官方政策或專家訊息，謠言大都淺顯易懂，更容易吸收，所以影響力非常大。

左：台灣事實查核中心總編審陳慧敏連線國際講師，展開事實查核的專業培訓營。(圖／台灣事實查核中心)右：「台灣事實查核中心」在粉絲團上以趣味的尋寶方式與網友互動，間接培養民眾對查證的敏銳度。(圖／台灣事實查核中心)

因此在闢謠的過程中，查核中心邀請專家以好理解的口吻傳遞正確的知識，例如「高溫可以殺死新冠肺炎病毒，泡溫泉可以防疫」的訊息，查核中心就找來專家說明：「溫泉是恆溫，無法讓體溫上升到足以殺死病毒的溫度。」藉由直白又好懂的說明，攻破不合理的謠言。諸如此類科學性、系統性的查證與闢謠，陳慧敏笑說，只要動動腦，如偵探般抽絲剝繭地找出訊息中的不合理之處，就能正確判讀真假。

除了針對各種流言進行事實查核外，查核中心也積極推廣事實查核運動，不僅辦理專業培訓營，與媒體工作者及民眾分享查核技巧與日新月異的查核工具，同時也利用粉絲團與民眾互動，製作系列地圖尋寶遊戲，培養大眾在日常生活中的查證意識與能力。台灣事實查核中心不只是打假、釐清事實的組織，唯有透過培養提升民眾對假訊息的分辨能力，才能有效地杜絕流言傳聞。

是真還是假 問問查核機器人

如同台灣事實查核中心發現假訊息容易深入民間的特性，成立於2016 年的「Cofacts 真的假的」社群團隊，除了致力於事實查證工作，更看重線上與線下的串聯，開發出能置入通訊軟體的「聊天機器人」。

共同創辦人Billion 除了以人工方式查證訊息真偽、維護訊息資料庫，同時招攬有興趣的民眾，以雲端協作的方式共同進行事實查核，藉由聊天機器人協助使用者查證資訊， 也同步搜集更多新的問題以擴充資料庫。

為了更有效地破解謠言、釐清真相，Cofacts 也開放所有程式與原始碼，鼓勵大眾取用， READr、泛科學、美玉姨、民主實驗室都有使用 Cofacts 的資料。而Cofacts 也提供查核工具教學，「 我們希望能做到民眾賦權，讓大眾都有查核事實的能力，也培養主動參與的意識。」Billion 認為，民間的查核組織都會盡可能合作，唯有透過全民參與，才能持續且大量地累積資料量。

透過串聯「Cofacts 真的假的」所建置的資料庫，網站、社群等第三方便能提供民眾查核資訊的管道。

她舉例，前陣子透過社群軟體大量散布的「運動品牌週年慶典」訊息，只要點選連結就能免費領取鞋子、T 恤與口罩等好康優惠，就是典型免費貼圖詐騙的變形，會誘導民眾點選並轉傳，再進一步安裝不明軟體。Billion 建議民眾看到這類好康訊息時，一定要上品牌的官方網站再次確認，才不會落入騙局，而這類闢謠的討論與查證說明，也都完整公開於Cofacts 官方網站，「這些資料取之於民眾，本來就應該是公開的資源。」她強調，Cofacts 不僅將資料對外公開，更製作各種教學影片與工具包，讓大家都能自己製作事實查核機器人，幫助更多人。

Cofacts 也舉辦實體工作坊推廣事實查核， 教導民眾查證小技巧，從台北開始，一路向各縣市推廣。Billion 認為，相較其他城市， 台北不僅有許多相關講座、自主舉辦的編輯小聚、工作坊等，市民對於活動參與和學習也都很積極。像是由「台灣媒體觀察教育基金會」於台北市立圖書館舉辦的巡迴樂齡講座，也邀請Cofacts 社群團隊擔任講者，帶領長者透過標題初步判讀內容，再藉由互動教學，帶領學員實際使用查核工具，活動幾乎場場滿座，顯示打擊假新聞已成為全年齡的共識。

左：「Cofacts 真的假的」定期舉辦編輯小聚與交流工作坊，提升民眾破解謠言的技能。右：「Cofacts 真的假的」除了進行事實查核，也走入社區與長輩溝通打擊假資訊的觀念。( 圖／台灣媒體觀察教育基金會)

知識平權、獲取資訊門檻低，就是台北最大的優勢，才有機會形成一池活水，滾動擴大事實查核的發展。對事實查核組織來說， 打擊假消息只是目前的第一步，要杜絕錯誤資訊，還需仰賴全民一起努力，惟有培養民眾主動思考的能力，才能將假消息趕出我們的生活。

(本文摘自《台北畫刊11月號634期》)

《台北畫刊11月號634期》

(中時新聞網)