楊錦聰

1988 年創立「風潮音樂」，開闢一條與商業主流唱片相異的路徑，經營範疇橫跨宗教音樂、大自然音樂、世界音樂、少數民族音樂等多種類型，近年更致力於推廣台灣演奏音樂，為台灣多元的音樂發展提供不可或缺的土壤。

歲月的刻畫讓生命充滿無窮的風味，人生應該是不停轉動的過程，熟齡不該成為生活的限制，而該為人生揭示嶄新篇章。透過風潮音樂創辦人楊錦聰引路，演繹樂齡生活的精彩。

自小在新竹鄉村長大的楊錦聰，回顧童年記憶，哥哥送給他的直笛陪伴他度過在農田放牛吃草的時光，也成為他音樂啟蒙的起點；求學時期的自由校風，讓他得以繼續與音樂為伍，即便大學就讀的是運輸工程與管理學系，他仍然在課餘時間彈奏吉他、創作詞曲。直至役畢退伍後，他自嘲既然沒有實力成為音樂家，那就從事與音樂相關的職業，於是應徵一家國樂社業務，因而結識了鼓勵自己創業的貴人，風潮音樂就此誕生。

早年即尋得志業、直說要工作到80 歲的楊錦聰，對工作有著相當的熱情，其實不打算退休，他說：「所謂的退休，只是從某個狀態抽離。若以40 歲作為分水嶺，40 歲以下的人常以家庭關係、事業成就為主，而40 歲以上的人，即以身心健康、自我實現為重。首先需要思考的是，對自己而言，人生什麼是重要的？經營風潮音樂至今三十餘載，我也曾經因遭遇困境而感到焦慮、低潮，直到我在印度遇見『蘇菲旋轉』，讓我開始向內心探索，在過程中領悟了生命要以自己為軸心，就能自在轉動的道理，才尋回屬於我的淡泊與豁達。」

摒棄畫地自限的框架，生命就能擁抱無限的可能，邁入60 大關的他積極嘗試芭蕾、拳擊、騎馬、衝浪等各種活動，甚至跟上Podcast 的潮流，開創《轉吧！創夢大叔》頻道，與聽眾分享樂齡好生活。他的熟齡生活，比青壯時期更加多彩多姿，他推薦樂齡者可多多運用台北市各運動中心的資源，這裡不僅有各式各樣可供初學者入門的課程，也有專門規畫給年長者免費使用部分運動設施的公益時段。此外，台北市各社區大學也提供優良的學習資源，長者不只能以低廉的學費廣泛體驗多元課程，更可結識共享學習樂趣的同好。

對楊錦聰而言，最重要的是態度，他說：「我今年60 歲，但我立志要活得像16 歲，保持好奇、敞開心胸、勇敢嘗試、挖掘渴求，過程中也許會迷惘，但練習放大一次成功帶來的喜悅、縮小九十九次失敗伴隨的挫敗，從中釐清個人的信念，就能找到前進的動力。」他建議不妨在評估身體狀況可行的前提下，從靜心出發，看見內心最深層的恐懼，找尋與自身和平相處的方式。

楊錦聰近年終於有機會學習芭蕾，突破傳統觀念認為芭蕾只適合女性或年輕人的想像，完成自己一直以來的期待，他強調在這樣的年紀學舞，不是要和專業舞者一拚高下，無法做到完美的劈腿動作，那就做到自己可以完成的角度即可，重要的是滿足那份學舞的渴望。擁有這樣的樂齡活力，必能活出每一生命階段的豐富樣貌。

(本文摘自《台北畫刊11月號634期》)

《台北畫刊11月號634期》

(中時新聞網)