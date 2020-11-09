接續生命前一階段的種種歷程，楊錦聰認為樂齡正是整合過往經驗，並以此為基礎再向世界深探的階段，打開感官，探尋周遭還有什麼過往錯失的驚喜，帶著生命智慧細細品味，生活自然充滿樂趣。

#都會綠地 讓身體細胞愉悅律動

大安森林公園

有著「台北之肺」美稱的大安森林公園，安處於市中心，模糊了城市與自然的邊界，甫走進就被蓊鬱濃密的綠意包圍，讓人遠離喧囂，無論是微光晨曦的拂曉，或是餘暉映照的落日，徜徉於林蔭之中各有滋味，都能帶來身心舒暢的快意恣然。

大安森林公園如同楊錦聰的後花園，每一隅都能瞥見他的蹤跡，在露天音樂台與同好一起進行蘇菲旋轉，由動入靜，在恆常的軸心中變化，將萬千思緒拋諸腦後，專一致志地融入其中；或在生態水圳的台北健森房鍛鍊肌肉，讓運動休憩帶動活水循環；或在慢跑道跑步，一邊觀賞金露花、紅葉鐵莧、軟枝黃蟬等植物爭豔，一邊尋覓鳳頭蒼鷹、五色鳥、台灣藍鵲等鳥類在水塘聚集棲息，非常愜意。

充滿綠意的大安森林公園，長者可以在美景中運動舒展身心。( 攝影／Vivienne Lin)

#自然獻禮 打開嗅覺的廣博奇界

CANJUNE 肯園和平店

過往專注職涯的人生階段，也許無暇停下腳步體會每種氣味的微妙之處，但在人生腳步趨緩之際，何妨讓自己透過嗅覺，打開另一種認識世界的渠道？

CANJUNE 肯園和平店以「情緒森林」為題，透過建築師曾志偉的整體規畫，以毬果為概念，打造舒適空間，並藉由「質物霽畫」主理人李霽的巧手，運用植物再創作，打造都市獨有的草木印象，一進門映入眼簾的即是明亮透淨的氛圍，讓人如同沐浴在大自然的懷抱中，展開全然放鬆的體驗。

室內設置的大型毬果，是讓楊錦聰最為驚嘆的創意設計，毯果造型的檯面上陳設著一支支萃取自大自然精華的精油，在挑選與聞嗅的過程中，營造獨特的互動，並經由植物的氣味開展想像力，在依情緒選香選樂的當下沉澱自我，調製對應情緒的按摩油，不只體會芬芳的迷人魅力，更是啟發覺知的開始。

CANJUNE 肯園（和平店）

時間：13:00-21:00

地點：台北市大安區和平東路二段175 巷50 號

電話：02-2325-0102

#以茗會景 品味風土好滋味

貓空

擁有綿延山巒的貓空，是楊錦聰遊歷山林的首選，順著樟樹步道閒步，沿途可見農舍、穀倉、木炭窯和土角厝，置身古樸風情當中，再登上至高的望遠亭俯瞰整個台北盆地，從白日開始邂逅繽紛花海，到黑夜坐擁璀璨

漫步貓空，放眼望去淨是蒼翠茶園，在隨興散步的同時，楊錦聰亦會在茶園稍作歇息，或品味著名的鐵觀音，享受濃厚茶香在咽喉間的甘醇回韻；或參與製茶工序，從採茶、浪菁、炒菁，再到揉茶、烘乾、包裝，從一杯茶的製成，體悟醞釀美好的片刻。

左：「CANJUNE 肯園」和平店以毬果為主題的內部設計，令人感覺進入大自然的懷抱。( 圖／肯園) 右：到貓空散步，遠眺台北盆地，身心頓感開展。( 攝影／Othree)

(本文摘自《台北畫刊11月號634期》)

《台北畫刊11月號634期》

(中時新聞網)