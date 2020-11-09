當人生走過青春的懵懂青澀，也卸下青壯時期的責任與義務，樂齡階段的人生正是歡慶自我的時刻。除了愜意大使推薦的地點，台北許多角落也有專為樂齡者設計的活動，只要邁開腳步、用心探索，充滿樂趣的生命階段，便能就此展開。

#舞出生命新姿態

雲門舞集舞蹈教室

跳舞無分年齡，透過身體的律動，都可以帶來引動性靈的舒快感受。以多年的舞蹈專業，為不同年齡層規畫專屬課程的「雲門舞集舞蹈教室」，亦特別為進入樂齡階段的60 歲以上學員，針對肌力、關節退化、平衡與心肺功能四大需求，設計出強度適中的律動課程。

課程以拍打、轉腰並配合呼吸引導的「鬆身」階段作為開場，帶領學員充分熱身，輔以毛巾和彈力帶作為主要道具的「延展」運動，幫助長者鬆開筋骨、增加肢體的靈活度。接著進入「流動組合」階段，長者可以隨著音樂盡情舞動，暫忘課堂外的事物，只專注在身體的快樂舞動。最後，藉由幫自己和他人按摩的過程進行結尾的「收功」。由此完成的每一回活動，具健康與娛樂雙效，亦可促進人際往來，是樂齡生活的好選擇。

#傳承記憶的味道

食憶

傳統菜餚與家中長輩的好手藝，是許多人記憶中的兒時美味。飲食平台「食憶」發起人Cherry，深感長者容易在退休後失去生活目標，因此以「銀髮價值再造」和「共享經濟」為出發點，召集喜歡下廚的長輩，以自己的拿手菜作為餐廳菜色，於民生東路上的老宅「福邸foodie」開桌。自製梅干扣肉、古早味芋頭梗、山東黃瓜燒雞、工夫桶仔雞翅……一道道飄香的菜餚，都充滿了古早味和人情味。

透過長輩掌廚，一方面讓大家有機會品嘗這些素人主廚的好手藝，也讓樂齡族有一個交誼並一展長才的處所。樂齡者可以主動到食憶的官網填寫申請資料，經過挑選進行內部試菜，就有機會被選為合作主廚。樂齡者不妨前往一試，讓過往僅在家庭餐桌上流傳的獨門好滋味，分享給更多珍惜食藝的民眾，以自己的手路菜，打開另一扇與人互動的大門。

#腦力激盪好有趣

瘋桌遊

為了增添樂齡族的生活樂趣，「瘋桌遊」將桌遊引進社區的關懷據點，還特別開設「桌遊爺奶」臉書專頁，定期分享在全國各地舉辦的樂齡桌遊教學活動資訊。

樂齡族可以報名學習不同的桌遊遊戲，也可以進一步參與師資培訓課程，讓自己習得帶領桌遊的技巧，成為能夠帶領團體的「桌長」。經由桌遊的共樂活動，不但可以增加樂齡族的人際互動，在青銀共融特別場次中，也能和不同年齡層的參與者交流。

目前瘋桌遊在台北市共有大安和松山兩個據點，皆由受過訓練的店員帶領長者進行桌遊活動，不妨前來享受鬥智樂趣。

瘋桌遊大安店

時間：平日14:00-22:00、週末11:00-22:00

地點：台北市大安區通化街28 巷2 號

電話：02-2703-6003

瘋桌遊松山店

時間：平日14:00-22:00、週末12:00-22:00（週一公休）

地點：台北市松山區八德路三段12 巷11 號

電話：02-2579-8608

左：透過與眾人分享自己的手藝，讓樂齡生活更有趣。（圖／食憶）右：桌遊有趣益智，參與的樂齡族都樂此不疲。（圖／瘋桌遊）

(本文摘自《台北畫刊11月號634期》)

《台北畫刊11月號634期》

(中時新聞網)