【回憶殺】有「美容達人」之稱的女星林葉亭，即便年過半百又生過兩個孩子，臉蛋和身材都維持在少婦狀態。她近日和20歲帥兒邱以太共演「眼鏡俠」樂團MV，難得有了新的影視作品，讓外界再度討論起林葉亭。

林葉亭婚前最驚天動地的緋聞，就是和男神金城武，女大男小的組合相差5歲，各自在演藝圈努力，只不過金城武迅速在台灣爆紅，反觀林葉亭出了兩張專輯，聲勢仍不如男方，傳言因自卑漸行漸遠，最終走向分手。雖然兩人都沒正面回應戀情，但金城武有承認入行時交了女友，被外界認定為林葉亭。

林葉亭後來與歌手高人傑交往，28歲結婚並陸續生下兩子，在夫妻倆耐心地照顧下，兩個兒子的身材都高挑挺拔，分別是184公分與178公分，五官又遺傳到父母的高顏值，老大邱以太多次擔任林葉亭的服裝模特兒，更拍過電影《下半場》，未來星途備受看好。

熱愛美容、服裝的林葉亭，婚後與丈夫轉行當老闆，從最初的代理品牌發展到全台60間分店、300名員工，年度營業額高達5億；她曾透露與老公維繫婚姻的祕訣「你不管我、我不管你」，適度給彼此空間，反而能增溫感情。

(中時新聞網)