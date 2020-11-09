慶祝台北市信義區成立卅周年，台北101大樓連續兩晚點燈「信義 30（愛心）Go 」。（費鴻泰提供）

慶祝台北市信義區成立卅周年，台北101大樓連續兩晚點燈「信義 30（愛心）Go 」。（費鴻泰提供）

黃福其／台北報導

今年適逢台北市信義區成立卅周年，國民黨立委費鴻泰服務處為慶祝這珍貴的紀念，成立「費鴻泰影音團隊」到信義區各里、學校等單位，幫大家拍攝「信義30G0！G0！G0！」的創意歌舞影片，深受區民們歡迎，6日在101大樓拍攝的「信義30（愛心）G0」更展現另番風情。

費鴻泰說，為慶祝信義區成立卅周年，信義區公所本月7日舉辦「信義30G0！G0！G0！」區民歌舞快閃活動，6、7日晚間從下午6時30分至8時30分，101大樓在松智路（面市政府）外牆打燈「信義30（愛心）G0」、「信義區（愛心）101」每5秒更動一次畫面，連續兩天晚上都吸引不少民眾拍攝，呈現信義區另一番風情的美麗夜景。

費鴻泰，他認為信義區從永續發展的面向，讓每個信義人都能感受到信義區是個「幸福宜居」的好地方，為慶祝信義區卅周年，服務處成立「費鴻泰影音團隊」，到信義區的每一個里，幫里民們拍攝「信義 30 G0！G0！G0！」的創意歌舞影片，展現大家的活力與熱情。此外，影音團隊也到各學校、各社團去幫忙拍攝影片，頗受信義區鄉親朋友的歡迎。

(中時 )