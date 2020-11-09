美式賣場好市多（Costco）販售許多優惠的商品，深受不少民眾喜愛，而賣場的美食部「高CP」商品也相當受歡迎。不過近日一位民眾到好市多點了特製招牌口味「起司披薩」卻嫌「好難吃」。內行一看，發現他少加紅醬，根本是少了靈魂。

好市多披薩以高「CP值」聞名，一大片18吋披薩只要300元，在各種口味中又以「起司披薩」最特別，因為它不單售一份，需整盒購買。近日一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，她參考之前其他網友推薦的「不加醬」特製起司披薩後，只覺得好難吃。稱「起士薄薄的一層在上面...吃起來又乾又膩，沒什麼起士的味道」，引起熱議。

貼文一出，不少人也認為起司披薩吃了會膩、太鹹，但也有人認為是因為口味不同而有所差異。網友指出，「這就是真正的起司披薩，只是不合您的口味」。網友更強調，好市多起司披薩就是要吃「有加番茄醬的」，而且是現烤出爐的，冷掉一定不好吃。

網友表示「要有蕃茄醬而剛烤好要在現場馬上吃，帶回去冷了就不好吃」、「自己說不要醬，然後客製化後又說超難吃，這到底是誰的問題」、「沒加醬當然難吃，我家覺得正常版超級好吃的」、「Costco 是吃CP值，要好吃，請去義大利餐廳，包準好吃到讓你不要不要的」、「加上蜂蜜你會愛」。

一位饕客更指出，如果指定不加紅醬（外行才説蕃茄醬，蕃茄醬是日式蕃茄汁濃縮；紅醬是蕃茄糊及蕃茄粒加辛香料炒過），那就不能怪它又乾又膩，因爲紅醬帶酸甜、鮮味能解膩，促進食欲，並能給餅皮帶來濕潤。簡單來說，紅醬是必須的。

(中時新聞網)