統一獅在逆境中成功奪冠，其中球員在比賽中敲出關鍵安打或是得分時都會比出「起飛」手勢成功帶起氣勢，而中信兄弟周思齊也在G7賽前透露球隊有反制動作，但最終仍被統一在主場拋下封王橘色彩帶，高國慶笑說：「我想他們不是羅賓漢，應該只有羅賓漢才能射準。」

陷入系列賽1勝3負背水一戰的統一，第5戰時只要球員敲出安打或有攻勢時，場上球員及休息室都會一起比出「起飛」的慶祝手勢，除了是象徵球都能飛越兄弟防線外，「大學長」高國慶還透露了另一個含義。

「當時他們只差1勝就能奪冠，所以我們不能讓他們把冠軍奪走，就有人就想出這個手勢，就是要讓他們的冠軍獎盃飛走。」事實上在第5戰賽後時就有媒體向高國慶詢問這個動作含義，但他當時十分神秘不願透露原因，「因為這個其實只是我們自己場內外鼓舞氣勢的動作，若對手聽到可能會不開心。」

統一靠著「起飛」手勢果真讓兄弟連吞2場敗仗，今天關鍵第7戰賽前周思齊也透露兄弟將會有「反制鳥類起飛」的動作，他們在比賽有攻勢時比出「拉弓」的射箭手勢，意指要把鳥射下，但最終功虧一簣，只能眼看統一在主場拋下橘色彩帶。

對此高國慶也妙喻笑說：「我想他們不是羅賓漢，應該只有羅賓漢才能射準。這也是很好的良性競爭，思齊也辛苦了，只能說兄弟是很強勁的對手，是他讓更多人關注到職業棒球、關注到統一獅。」

統一獅在有攻勢時場內外球員都會比出「起飛」手勢。（黃國峰攝）

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