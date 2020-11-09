為了因應美國擴大制裁，可能帶來高端晶片斷供的危機，華為傳在禁令生效前，大量囤積足夠未來一段時間使用晶片，以支撐手機業務的營運。但最新消息指出，蘋果iPhone生產線可能面臨電源管理晶片（Power Management IC）短缺的困境，或難以滿足年底假期旺季的需求，一方面是受到疫情干擾供應鏈，一方面則是華為大量囤貨，導致市面上晶片供應緊縮。

根據美國財經媒體報導，有消息人士透露，iPhone 12具備額外的照相功能、並支援5G行動通訊技術，讓電源管理晶片顯得格外重要。目前不清楚這項供應瓶頸，對iPhone的產量會產生多大限制，而供應商應該會優先滿足蘋果及iPhone 12所需，但估計這些供應量不足的問題，在未來兩個季度仍會持續延燒。

報導指出，蘋果執行長庫克（Tim Cook）上月底在財報電話會議上表示， iPhone目前確實供應緊張，由於公司仍在初步擴產，這種現象並不令人意外。至於緊張狀況會延續多久，實在難以評估。我們尚未接受iPhone 12 mini或Pro Max訂單，等這些產品上架後，需到時再看看情況如何。目前蘋果主要是Macintosh、iPad，以及部分Apple Watch有供應緊縮的現象。

電源管理晶片常用在以電池作為電源的裝置上，存在於幾乎所有的電子產品和設備中。目前一部4G智能手機需要約1到2顆這類晶片，而5G能手機的需求量會增至10顆；其他相機、面板、充電器等應用產品，也對這種電源管理IC需求量愈來愈大。

(中時新聞網)