王碩瀚個性陽光開朗。（伊林娛樂提供）

王碩瀚在《天巡者》飾演校草趙家俊。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂戲劇新星王碩瀚一年多前從noovy樂團單飛，告別4年的吉他手演藝生涯轉戰戲劇圈，台視、三立《天巡者》是他第一部被重用的戲劇，劇中飾演「渣男校草」的他，慘遭曾莞婷飾演的厲鬼纏上修理，戲外的他笑說，自己其實不像劇中的趙家俊那樣自信爆棚，從小也沒有覺得可以跟帥沾上邊，甚至國二到高一階段，因為一張臉處於「大爆痘」狀態，甚至自認滿醜的，「可能五官還行，但我根本不清楚自己臉上沒痘痘是長怎樣！」

他笑說，直到高二之後，膚況變好，他才有感覺自己「腳趾頭好像有踩進帥哥圈」，進大學後，開始常被稱讚「長得還可以、滿帥的」，「那時才好像有半個人進去啦」。但他在校園很低調，人生不曾被封過校草。這回拿到劇本時，獲知要演劈腿渣男，雖然跟自己個性截然不同，但當時正巧伊經紀公司為他安排戲劇表演課，在表演老師的協助下，他很快就進入角色，演起渣男還挺得心應手，反而故事發展後期，他有需要演哭戲，這對天生個性陽光又快樂、哭點奇高的他來說反而非困難。

23歲的他坦言哭戲對他來說真的是「超級無敵難」，因為他是家中獨子，從小在充滿愛的環境下長大，與劇中角色背景落差太差，表演老師曾要他想想上次哭是什麼時候，「結果我完全想不起來，應該是看《玩具總動員4》時因為太感人而哭了！其他只有小時候不乖被爸爸打，沒有感情上難過哭泣的經驗」。正式拍攝哭戲時，前兩、三次他沒哭出來，導演陳戎暉覺得他情緒有到、但可惜沒有哭，於是跟他說「我可以讓你過，但你能力不只這樣，你必須激發出自己的潛能」，結果導演一講完的下一個鏡頭，他就順利哭了，而且一次OK。

正因對哭戲有嚴重障礙，因此前陣子他超崇拜韓劇《雖然是精神病但沒關係》男主角金秀賢，「他每兩三幕就要哭，而且是說哭就哭，還能哭出不一樣的層次，實在太屌、太厲害了！怎麼能哭得如此輕鬆自然？如果是我，真的會崩潰！」因為外型常被說是「小李敏鎬」的他，期許自己除了帥度像李敏鎬，演技方面更要以偶像金秀賢為學習榜樣和目標，繼續自我精進！

(中時 )