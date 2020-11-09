近幾年，大陸隨著南方供暖的呼聲越來越高，再加上受寒潮災害的影響，部分南方地區開始供暖過冬。據統計，2019年大陸家用暖氣片銷量年增率達430％，而銷量增長的主力軍正是上海、南京、武漢等南方城市。中國建研院建築環境與能源研究院院長徐偉指出，未來10年南方供暖總市場規模可能在4000億元（人民幣，下同）到5000億左右，平均每年大概會增加400億元的程度。
根據央視財經報導，大陸採暖地區一般是累年月平均溫度低於或等於5℃的天氣超過90天的華北、東北、西北地方。至今大陸北方已經基本實現集體供暖，但南方則一直未能形成大規模的集體供暖，為了解決南方人過冬的問題，相關部門也採取了不少措施。
觀察像是貴陽市的一些新建社區集體供暖，供暖企業通過像空調一樣原理的熱泵技術，經過處理將45度的水送入業主家中的地熱管中供暖；另外看到湖北武漢的一些社區也實現了集體供暖，這些新建社區在建設時就已經完成了供熱設施的建設。
(旺報 )
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