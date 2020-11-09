據新華社報導引述北京智慧車聯產業創新中心指出，從北京市發放第一批自動駕駛開放道路測試臨時牌照的2018年3月至今年10月底，北京自動駕駛車輛道路測試安全行駛總里程達200.055萬公里，相當於繞赤道約50圈。同時北京已向北汽新能源、蔚來、百度、戴姆勒等14家企業的87輛車發放自動駕駛道路測試用臨時號牌。

北京智慧車聯產業創新中心副總經理吳瓊表示，北京自動駕駛道路測試的申請企業數、車輛數、路測里程均位居全大陸第一，申請企業涵蓋互聯網企業、主機廠、地圖廠商等，其中百度、小馬智行兩家企業有45輛車獲得北京地區的載人測試資格。

而在近日上海進博會的「第四次工業革命與智慧出行論壇」上，包含福特、百度、寶馬等行業專家也聚焦出行未來。據摩根大通的研究分析，2019至2025年，大陸L1到L5級的輔助駕駛和自動駕駛市場規模將實現33％的年均增長率，並於2025年達到約71億美元。智慧網聯汽車的4大要素包含感測器、演算法、高精度地圖和三電系統，將是未來熱門的投資方向。

(旺報 )