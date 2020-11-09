圖為漢光演習期間，海軍陸戰隊進行搶灘登陸。(本報資料照)

我海軍陸戰隊日前因「聯合登陸作戰」操演，發生翻舟意外，造成3死、1重傷事件。最新消息傳出，海軍總部證實美國海軍陸戰隊來台，今天起教導我國軍突擊舟等作戰課程。

根據《聯合報》報導，美國海軍陸戰隊9日起連續4週，來台教導海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。隨著美大選落幕，台美軍事互動，也在中斷7、8個月後，首度恢復運作。據知，他們抵台已先進行14天的檢疫。

日前我海軍陸戰隊在桃子園海灘執行「聯合登陸作戰操演」時，疑海象突變，導致膠舟翻覆，造成3名士官兵殉職、1人重傷。海軍總部表示，為提升小艇突擊作戰能力，才邀請美國海軍陸戰隊來台。

PTT網友表示，「這不會是一朝一夕的事，應該很久前就談好了。」、「以前不能說XD」、「那他們有投到票嗎？」、「真的是一選完，什麼消息都出來了，除了台美經濟高階對話時程提前。」、「美軍又登台了，而且都已經隔離完14天出關了。」

(中時新聞網)