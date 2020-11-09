輕颱艾陶今生成，預估將往中南半島前進，對台灣沒有直接威脅。(圖/中央氣象局)

11月颱風接連發！閃電颱風遠離後，原本位在南海的熱帶低氣壓發展快速，今(9日)凌晨2時已經成為今年第21號颱風、輕颱「艾陶」。根據氣象局資料，「艾陶」以每小時25公里速度，向西進行，預估將往中南半島前進，對台灣沒有直接威脅。

東北風影響，今(9)日基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。(氣象局)

氣象局指出，東北風影響，今天基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局對北北基三地發布大雨特報。氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至臺南、花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

氣象局對北北基三地發布大雨特報。(氣象局)

氣象局發布陸上強風特報(氣象局)

閃電颱風遠離、預估艾陶對台灣沒有直接威脅，台灣回到東北季風主宰的天氣型態。氣象局指出，今天東北季風持續影響，迎風面的北部及東半部地區不定時會有飄雨情形出現，其中基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區還是有較大雨勢發生的機率，請多加留意；另外，由於中高層水氣增加，中南部地區雲量增多，也有降雨的機會，今天外出活動建議攜帶雨具備用；預測氣溫方面，各地低溫大約18至22度，沿海空曠地區及近山區平地溫度可能更低一些，北臺灣高溫約20至22度，其他地區約24至27度。

氣象局指出，未來一周北部、東部整體濕涼，周三（11）起至周日（15）雨區擴大到桃園以北至整個東半部，需提防局部大雨；中南部早晚有涼意，天氣多雲至晴。

「天氣職人」吳聖宇在臉書上表示，雖然「艾陶」將往中南半島前進，對台灣沒有直接威脅，但南邊的低壓帶水氣將沿太平洋高壓邊緣，及大陸的西南風北上輸送，加上大陸高壓向東移動緩慢，讓台灣未來一周的天氣環境偏濕，雲層多、水氣也多。迎風面自桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，都容易有雨；尤其北海岸、宜蘭以及花蓮沿海地區，局部大雨的可能性更高。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北風影響，迎風面北部地區擴散條件佳；中南部地區位在下風處，污染物較易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)