小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】台美高層經濟對話 12月登場

美國總統大選拜登勝出，雖是川普執政尾聲，惟據悉，台美高層經濟對話不受政權更替影響，最快將在12月中旬召開，初步規畫由經濟部政次陳正祺率團赴美與會，相關政府首長則在台灣同步以線上視訊會議出席對話，雙方將就供應鏈重組、5G乾淨網路、新南向等8大議題交換意見。

【2】訴訟如輸 美媒稱川普願承認敗選

美國民主黨候選人拜登宣布勝選，但川普卻仍不願意認輸。《福斯新聞》援引川普身邊的消息人士稱，儘管表面上依然不肯讓步，但一旦訴訟無力回天，川普計劃「大方地承認敗選」，並「願意和平移交權力」。

【3】台股再戰萬三 台幣攻彭障礙

美國總統大選底定，拜登取得過半選舉人票將入主白宮，不確定性大減，法人看好台股回歸基本面，可望重啟新一輪漲勢，將再次挑戰「萬三」的重要關卡；新台幣在台股觸碰前高的推波助瀾下，盤中隨時會碰觸28.5元的「彭淮南障礙」，整體來說欲弱不易。

【4】WHA線上復會 我未獲邀

本屆世衛大會（WHA）將在9日至14日以全線上方式復會，我方未收到邀請函。對於大陸阻撓台灣參與，外交部副發言人崔靜麟表達高度遺憾及強烈不滿；我方預計在WHA復會期間，舉辦以癌症為主題的線上會議，邀請各國官員及專家共同切磋交流。

【5】獅王登基

台灣大賽廝殺到最後G7殊死戰，中信兄弟連贏3場聽牌後陷入奪冠壓力，昨雖一度單局攻4分逆轉領先，但獅隊7局上靠陳傑憲2分炮單局得4分，最後以7比4戰勝兄弟，從1勝3敗絕境大逆轉，拋下封王橘色彩帶，奪下隊史第10冠，賞給兄弟6連亞。

(中時新聞網)