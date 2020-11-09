桃園市長鄭文燦任期將滿，被看好是2024總統熱門人選的他，明年可能會先被「強制上壘」救援內閣。屆時，具戰略指標意義的桃園市長便成了兵家必爭之位。搶著「收復失土」的國民黨，傳出黨主席江啟臣有意出征，但擅領「陸軍」的市議長邱奕勝蟄伏已久，早已整軍蓄勢待發，多名「伏兵」也蠢蠢欲動。

民進黨要延續鄭文燦「接地氣」作風，政壇人士分析，立委鄭運鵬有意披掛上陣，但仍需加緊深耕力道，新竹市長林智堅則是政績亮眼，「空降」可能性不小。而桃園市自升格以來，人口暴增一成，未來交通瓶頸和不動產價格，將是選戰攻防主軸。

2022年桃園市長鄭文燦即任滿交棒，國民黨將其視為奪回政權的難得機會。十月底，國民黨人士就「鳴槍」，有人力拱黨主席江啟臣親征，雖然江啟臣撇清「不知道此事」，卻也沒有把話說死，保留「迴旋」空間。

國民黨主席江啟臣就被力拱投入2022年桃園市長選舉。（圖／馬景平攝）

桃園市一名藍營人士言之鑿鑿地指出，「主席親征」一說，只是在帶風向，但能看出國民黨對桃園市長大選布局，早已磨刀霍霍，目前首選當推六十歲的桃園市議長邱奕勝，他從政二十七年，基層實力雄厚，現階段黨中央只能支援地方黨部兩名人力，邱奕勝不僅籌措市黨部租金財源，還全力張羅人力，連江啟臣都相當敬重他。

桃園市 3大重點建設

1.鐵路地下化：該鐵路總長約17.95公里，總經費約1,048億元，歷經中央政府5年規劃審查，全案今年9月政院核定，目前中壢站及桃園站先導工程都已開工。

2.蓋捷運綠線：為桃園首條自建捷運，橫跨八德、蘆竹和大園等行政區的該段工程，陸續進行基樁、樁帽、墩柱、帽梁和橋面板等基礎工程，預計2026年通車。

3.航空城計畫：該計畫的土地區段徵收面積3,148.17公頃，但徵收過程爭議不斷，鄭文燦日前親邀議員、里長等人士座談說明，盼以獎勵金的方式，讓該計畫順利進行。

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(中時新聞網)