2022年桃園市長鄭文燦即任滿交棒，國民黨將其視為奪回政權的難得機會。十月底，國民黨人士就「鳴槍」，有人力拱黨主席江啟臣親征，雖然江啟臣撇清「不知道此事」，卻也沒有把話說死，保留「迴旋」空間。

手握「陸軍」資源的邱奕勝接受本刊訪問時，不諱言有意競逐桃園市長，但他強調：「要等黨中央制定遊戲規則，才會有比較明朗的決定。」邱奕勝從政之路，從中壢市民代表會主席出發，後續擔任一屆議員、兩屆副議長，到現在已是第三屆議長。他歷經劉邦友、呂秀蓮、朱立倫、吳志揚和鄭文燦等縣市長執政時期，人脈網絡縱橫桃園政壇，在「人和」方面不輸鄭文燦。

本刊調查，邱奕勝雖然是國民黨籍市議長，這幾年卻全力支持鄭文燦施政，使得桃園「府會和諧」聲名遠播，甚至在今年二月立法院新屆期開議時，親赴立法院拜訪新科桃園立委，並偕同鄭文燦商討如何為桃園市爭取更多預算和建設。此外，針對每位議員監督市府的議題，邱奕勝也會持續追蹤、會勘，跑行程不輸現任市長。

桃園市長鄭文燦深入基層、積極接觸年輕族群，每日至少15個行程起跳，藍綠政治人物都深感佩服其體力豐沛。（圖／林勝發攝）

「鄭文燦跟桃園市五百零四名里長都有加Line，基層反映哪裡有建設需求，市長都會親回，有夠接地氣！」一名桃園里長透露，二○一八年市議會藍營民代人數過半，鄭文燦仍靠著親力親為的行事風格贏得市長選舉，如今這道「鄭文燦門檻」，恐怕只有邱奕勝能突破。

除了邱奕勝，國民黨新科立委魯明哲十年前在中壢市長任內政績亮眼，爾後市議員選舉都是該選區得票率第一名，頗得眾望；二○一八年，魯明哲就曾參與國民黨桃園市長初選，最終以些微差距拱手讓給前立委陳學聖，即使他目前無意表態，實力仍不容小覷。

此外，「空降」也並非不可能，在監察院副院長提名爭議中消匿的前台東縣長黃健庭，近期傳出挑戰桃園市長一職。黃健庭的幕僚面對本刊求證時表示，現階段還不方便回應，保有想像空間。

桃園市議長邱奕勝為發展國民黨在地組織出錢出力，連江啟臣見到都要敬他三分。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)