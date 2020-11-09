2022年桃園市長鄭文燦即任滿交棒，相較於藍營的「陸軍」策略按部就班，一名綠營民代自評，民進黨方面似乎沒有人走鄭文燦的苦幹路線。經常被點名可能接棒的立委鄭運鵬，外界普遍評價「不夠勤快」，且他出身的桃園市第一選區幅員小，若不及早跨區開跑，屆時與藍營對決恐難望其項背。

對於綠營在桃園的聲量，鄭運鵬自信滿滿，「我輔選過各級選舉，包括總統與直轄市長，自己也參與選舉，依過去選戰來看，現在就開始準備，真的太早了。」他認為，現在談市長選舉，不是民主運作的正常機制，也非選民所樂見。尤其他還擔任立院黨團幹部，更不該現在就著手進行其他選舉規畫，如此不僅對未來選情沒幫助，對民進黨整體來說也非好事，現階段把立委工作做好，選民自會看在眼裡。

不只鄭運鵬被點名，民進黨可能參戰桃園市長的人選還不少，包括前「桃園航空城公司」董事長黃適卓、前公平會副主委彭紹瑾，以及形象清新的新竹市長林智堅。一名桃園在地人士分析，黃適卓遲遲等不到鄭文燦關愛的眼光，二○一八年未能擔任副市長後，很早就表態要投入市長選舉；近期宣示角逐市長的彭紹瑾則屬孤鳥型政治人物，過往就是一人一台車跑行程，服務選民所需的喜幛輓聯就放車上，「有時跑行程太晚就直接在車上休息，隔天一早繼續跑，有點像鄭文燦早期拚市長的樣子。」

前桃園航空城公司董事長黃適卓（左）、前公平會副主委彭紹瑾（右）有意投入下屆桃園市長選舉，已展開固樁拜票行程。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)