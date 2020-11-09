桃園市長鄭文燦任期將滿，具戰略指標意義的桃園市長便成了兵家必爭之位，民進黨可能參戰桃園市長的人選還不少，包括前「桃園航空城公司」董事長黃適卓、前公平會副主委彭紹瑾。只是，黃適卓和彭紹瑾目前聲量不高，組織實力也未能比得上國民黨的邱奕勝，因此傳聞鄭文燦屬意讓新竹市長林智堅「跨市接棒」。

林智堅的市政成績亮眼，讓民進黨更有本錢打擅長的「空戰」，雖然林智堅隨即否認，稱不太可能投入桃園或台北市長選舉，希望能留在新竹做好做滿，但一位不具名綠委堅定地向本刊表示，「林智堅年輕優秀，二○二二年必是桃園、新北或台北等區域布局的重要考量人選，總統蔡英文不會讓他跑掉的。」

對於桃園百里侯之爭，桃園市無黨籍新秀議員牛煦庭觀察，鄭文燦雖然頗有「人望」，但在城市治理上有幾項嚴重弊病，交通就是一大問題。桃園升格直轄市前，人口為二百零二萬人，至今暴增到二百二十六萬人，一成以上的移入人口來自買不起雙北房屋的青壯族群，人群和車潮形成交通瓶頸，以前移動時間只需花二十分鐘的地方，現在得花三倍時間，未來鐵路地下化和桃園捷運綠線工程開工，道路將會限縮，桃園勢必進入交通黑暗期。

此外，牛煦庭提到，桃園市府透過土地開發籌措財源，使得房價飆漲，禍及年輕世代，還有桃園航空城和桃園捷運綠線的土地徵收案，不確定性極高，且嚴重侵害民眾權益，這都會是綠營接棒人選的包袱。

一般認為，國民黨前桃園縣長吳志揚二○一四年爭取連任，就是敗在航空城一事上，因推動大規模土地開發造成年輕人反感，當時鄭文燦強烈質疑藍營的政策作為，讓選情逆轉翻盤，然而鄭文燦執政以來，也沒有完全解決航空城的土地問題，而上述諸多議題也是繼任人選未來的挑戰。

桃園航空城土地徵收引發不少爭議，藍營人士認為該議題也會是下屆市長選戰主軸。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)