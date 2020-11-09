22年前喧騰一時的台鳳炒股案，已故股市聞人黃任中旗的「皇龍」公司總經理馬忠芳被依違反《證交法》判刑9月確定，台北地檢署日前通知馬入監，馬卻已人間蒸發，檢方聲請沒收當年馬繳交的保證金30萬元獲准，近日將發布通緝。

本案是北檢1998年偵辦台鳳炒股案時，發現當時台鳳負責人黃宗宏找知名金主黃任中等人合作，籌集12億多元，將台鳳股價從每股70多元一路炒高至250多元。檢方從黃的金流中循線查出凱聚、昱成、長億和華隆等股票炒作案。

全案歷經22年的訴訟，今年5月14日，最高法院認定馬忠芳、營業員林家榛、立委傅崑萁3人於1997、1998年間以丙種墊款方式，向金主黃任中等人借貸資金，共同炒作凱聚、昱成、長億及華隆公司股票，另馬忠芳經營丙種墊款、炒作台鳳公司股票，駁回3人上訴，傅、馬、林3人各被判刑2年10月、9月、6月確定，傅已入監。

其中，馬忠芳被判刑9月確定，須入監服刑，北檢執行科日前多次傳喚、拘提馬均未到案，認為馬已逃匿，日前向法院聲請沒收馬當年的30萬元保證金，近日將發布通緝。

(中時 )