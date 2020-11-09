美國總統大選開票一度陷入僵局，終於塵埃落定，由民主黨候選人拜登當選下一任總統。川普敗選，台灣有沒有機會停止進口萊豬？國民黨前立委陳學聖建議先緩緩，民進黨桃園市議員王浩宇則認為，萊豬仍會進口。

政府明年將開放進口含有萊克多巴胺美豬進口，爭議持續延燒，隨著美國大選結果出爐，川普敗選後，進口萊豬是否有變數也引發討論。

陳學聖在臉書表示，過去幾個月，美國高階官員訪台、密集軍購，特別是萊豬「限時」進口，這一連串旋風式、令人眼花撩亂的場景，現看起來像極了電影的拍片，目標就只有一個，「幫川普當選」，台灣不知不覺中，成了美國總統大選最入戲的觀眾，且還選了邊。

對於萊豬進口，陳學聖認為「先緩緩吧！」太多無法自圓其說的謊，無法說明為何一定要元月1日強行進口的立場，「就饒了台灣人民，守護一下大家的健康吧」，並呼籲陳時中、陳吉仲，「兩位萊豬進口門神可以休息，回神、回到自己的專業吧」。

王浩宇轉PO陳學聖貼文指出，就算川普輸了，萊豬還是會進口，「答案是YES」，因早在歐巴馬、馬英九，美國是民主黨執政時，就多次要求台灣在貿易對等的前提下開放進口美國合法豬肉、牛肉，而美國所謂的合法豬肉，就包含萊豬。

王浩宇表示，在國家利益、貿易公平的前提下，未來美國不管是哪個政黨執政，都無法避免美萊豬的叩關。

川普輸了，還要進口萊豬嗎？ 答案是YES。 早在歐巴馬、馬英九，美國是民主黨執政時，就多次要求台灣在貿易對等的前提下開放進口美國合法豬肉、牛肉，美國所謂的合法豬肉，就包含萊豬。 事實上，在國家利益、貿易公平的前提下，未來美國不管是哪個政黨執政，都無法罷免美萊豬的叩關。 陳學聖是假裝不知道呢？ 還是真的不知道？ 由王浩宇發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)