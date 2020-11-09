美國總統當選人拜登(Joe Biden)受邀在明年為華盛頓國民隊開球，他今年大選在華盛頓DC贏得93%選票，現任總統川普(Donald Trump)只拿到15000票。國民官推9日宣布：「我們期盼總統當選人拜登在2021年開幕戰為我們開球，我們很興奮能延續總統在國家首都為我們國球開球的悠久傳統。」

每一年的大聯盟球季，美國總統一定會來開球，這是持續百年的傳統，只有兩任總統沒有做到。首位中斷的是第39屆總統，民主黨的吉米卡特(Jimmy Carter)在1977年至1981年的任內都沒去開球，他在1980年大選被共和黨雷根(Ronald Reagan)以山崩之勢擊潰(489票比49票)而連任失敗，卡特仍在華盛頓DC拿到75%選票。

第45屆總統川普也沒在任內開球，他2017年受邀去國民隊開球，但他後來很忙所以沒去。顯然川普在華盛頓DC不受歡迎，他去年去觀看世界大賽就引來噓聲，再次放棄開球機會。

一路拖到今年1月疫情爆發前，川普又表示要去幫紐約洋基開球，但最後沒去，終於成為第2位中斷開球傳統的美國總統。從這次選舉結果來看，川普和吉米卡特也都是競選連任失敗的總統。

(中時新聞網)