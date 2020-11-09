新竹市一名女子日前將使用後的口罩放在機車前置物籃，停好機車後上樓回家，但隔日發現機車疑似遭動過，觀察監視器後發現，有名男子趁她回家後，半夜逕自走到機車旁，拿起她的口罩大吸一口，讓她直呼「噁心至極」；警方目前已循線逮到犯嫌，該男聲稱很喜歡該女，才會情不自禁拿起口罩聞。

該女昨天（8日）在新竹爆料公社公布1分多鐘的監視器影片，當晚凌晨2點許，有名身穿灰色外套、拖鞋、戴眼鏡的男子趁著停車場四下無人，鬼鬼祟祟地步行到她的機車旁，先是試圖拉開車廂未成，接著開始翻找前方置物籃，發現有個粉紅色口罩後直接將它湊到臉上聞，過程僅僅17秒即離開。

一名女子將口罩放在機車前置物箱，變態男半夜將口罩拿起大吸一口。（圖／翻攝自臉書社團 新竹爆料公社）

該女表示，2019年5月她的機車行車紀錄器、口罩就曾被偷竊，此次雖然沒有損失財物，但是發現口罩遭陌生男子聞，還是讓她覺得「噁心至極」，許多網友也在留言處表示，「應該是同一個人」、「你的機車應該是被鎖定了」、「這太可怕了吧」、「真的很噁心」。

該女已經報警，警方透過監視器目前已找到犯嫌，犯嫌供稱該女長得很漂亮「是我喜歡的類型」，才會尾隨她後偷聞機車內口罩，警方正在確認去年5月犯下竊盜與此次偷聞口罩是否為同一人作為。

(中時新聞網)