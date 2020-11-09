傳奇(4994)公布第3季財報，第3季營收8.94億元，為四個季度以來最高，年減20.9％，營業利益1.77億元，年減9.2％，稅後淨利1.4億元，年減6.3％，每股盈餘1.26元。累計前3季營收24.87億元，年減13.2％，營業利益3.92億元，年減15.74％，稅後淨利2.86億元，年減22.7％，每股盈餘2.58元。

目前傳奇主要遊戲收入來自於2018年底上市手機遊戲《風之國度》及2019年8月、2020年4月、7月《幻想神域2－台版、國際版、日版》，前3季合併遊戲收入及權利金收入分別為24.10億元及0.77億元。

營業費用的部份，由於日本於第3季解散，因此產生較高的人事相關支出，故員工福利費用較前季增加約0.3億元；而所得稅費用減少主要日本解散產生較多支出，故單季獲利下降，進而使得所得稅費用隨之減少，因此第3季稅後淨利為1.4億元，較前季增加0.94億元，每股盈餘也較前季增加0.85元。

此外，傳奇10月營收2.95億元，合併營業利益為0.7億元，稅前淨利0.7億元，每股稅前盈餘為0.63元；累計前10月合併營收為27.81億元，營業利益4.62億元，稅前淨利4.7億元，每股稅前盈餘為4.25元。

傳奇首款自研女性向遊戲《如果重來》台港版自今年10月6日起展開事前預約，預計於11月10日上市，此外尚有多款遊戲同步研發中，將自有線上遊戲IP結合手遊玩法創造多元價值。

(時報資訊)