創業家(8477)第3季由於營收及營業毛利下滑，單季由盈轉虧，也是上櫃以來首次虧損，歸屬母公司淨損0.06億元，每股虧損0.25元。累計前3季營收35.16億元，營業毛利為7.2億元，稅前淨利0.48億元，歸屬母公司淨利為0.28億元，每股盈餘為1.13元。

而10月營收2.86億元，年減29.99％，累計前10月營收38.02億元，年減7.08％。10月要站上活動為「上櫃周年慶」、「品牌升級慶」、「1111狂歡購物節」暖身預熱期。

創業家總經理廖家欣表示，第4季進入傳統電商旺季，全力為年度最大優惠檔期雙11、雙12準備，10月生活市集正式啟動品牌升級計畫，包含推出全新LOGO與品牌標語、形象影片、到全套企業識別(CI)，凸顯生活市集「時時查價」、「收集真實評價」的品牌特色：生活市集希望透過做好「價」與「質」的把關，為消費者精選物有所值的優質商品，致力實現「只為給你好生活」的品牌承諾。受到大環境影響，消費場景轉趨線上速度加快，雙11的聲勢也逐年提升，今年雙11，生活市集打造「1111狂歡購物節」以三多「多重點數大方送」、「多元異業超值好禮」、及「多項大獎消費抽」為主軸策略，期待能為雙11整體帶來更好的表現。

生活市集也完成內部組織調整，新成立「品牌客戶部」，期望投過提高人氣品牌產品占比，持續深化消費者對於生活市集的信賴感，進而針對接下來的雙12檔期加溫。

(時報資訊)