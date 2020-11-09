工紙大廠榮成(1909)受惠工紙紙器需求回溫，營運表現持續好轉，2020年10月稅前獲利強勁「雙升」至1.74億元、稅前每股盈餘（EPS）0.14元，雙創近21月高點。展望後市，隨著時序步入網購消費旺季，集團持續看好第四季旺季營運表現。

受工作天數較少影響，榮成10月自結合併營收41.79億元，月減0.24％、年增5.1％，但營益率達6.98％，優於9月5.95％及去年同期5.62％，登近7月高點。歸屬母公司稅前淨利達1.74億元，季增達41.2％、年增達1.11倍，稅前每股盈餘0.14元，雙創近21月高點。

累計榮成前10月自結合併營收327.24億元，雖年減16.03％、降至近4年同期低點，但營益率自3.18％提升至4.63％。歸屬母公司稅前淨利5.83億元，年增達11.48倍，稅前每股盈餘0.48元、遠優於去年同期0.04元。

榮成在面對新冠肺炎疫情衝擊工紙銷售及價格影響下，上半年營運仍較去年同期小幅回溫。隨著疫情干擾逐步消退、兩岸紙廠稼動率恢復正常水位，帶動集團營運走出最壞時期，隨著9月起逐步進入需求旺季，集團看好第四季旺季表現，預期下半年營運可望苦盡甘來。

榮成指出，榮成兩岸設有4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中，以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢。而去年起3年投資約70億元，在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，預計明年1月投產，可望增添新成長動能。

(時報資訊)