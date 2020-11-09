拜登發表勝選感言

美國總統當選人拜登已保證，一上任就會透過下一連串總統令，大大逆轉現任總統川普的政策，以鞏固美國在全球的領導角色。

據CNN新聞網8日報導，拜登已勝選，而過渡團隊也著手將競選承諾化為他上任初期就能執行的計畫。而拜登的第一個重心，很可能就是因應日益惡化的新冠肺炎疫情。兩名了解計畫的消息人士透露，他周一將任命12人新冠肺炎專案小組。此外，拜登在競選時也曾說，在就職前將與新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）談談。

此外，他準備下一連串總統令，撤銷川普的許多外交政策行動，以尋求迅速讓美國恢復4年前川普還沒上任，前總統歐巴馬執政末期時的美國地位。

當拜登的競選顧問桑德斯（Symone Sanders）被問及，這位總統當選人上任第一天會採取甚麼行動時，他表示，拜登會履行競選時的承諾。

而拜登不斷保證，一上任就會重新加入川普2017年決定退出的巴黎氣候協定（Paris Climate Accord）。此外，他也表示，會重返川普今年退出的世界衛生組織（World Health Organization，WHO）。

這些行動都凸顯了拜登與川普間的大不同，長久以來，他一直堅信川普不信任的國際組織與條約。另一方面，拜登也說，他會撤銷川普對一些穆斯林國家的旅遊禁令，並恢復俗稱「追夢人計畫」的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），讓未成年抵達美國的無證移民（Undocumented Immigrant）繼續留在美國。

不過，由於共和黨仍以些微優勢，保持參議院多數黨的優勢，凸顯了拜登在立法上獲得勝利的困難度。事實上，早從勞動節開始，拜登召集的過渡團隊就在默默準備。而近幾個星期來，更是加緊腳步，周日已啟動網站和社群媒體帳號。拜登–賀錦麗過渡推特帳戶推文說，新政府將因應美國面臨的「最迫切」挑戰，維護全民健康、恢復成功機會，促進種族平等，並對抗氣候危機。

(中時新聞網)