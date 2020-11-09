美國大選結果出爐，台北市議員、國民黨革實院院長羅智強表示，這是美國史上最對立、最撕裂的大選，拜登勝選，劃上一個暫時的逗號，而蔡政府即時祝賀算是亡羊補牢，稍稍彌補之前的選邊錯誤，若想要修復與拜登的關係，建議蔡英文總統應先自我反省。

羅智強在臉書表示，真正觸動台灣人民內心的，應該是看到拜登的感言，「我保證成為一個只尋求團結、不尋求分裂的總統」「我們必須停止將對手當成敵人，他們不是我們的敵人，他們也是美國人」「我一樣會為那些沒有投給我的人努力工作，就像為那些投給我的人一樣」，並向川普的支持者喊話，「此時此刻，讓我們給彼此一個機會吧」，若蔡英文想要修復與拜登的關係，應該要先自我反省，「自己跟拜登，有沒有一樣的價值？」

拜登會去關掉支持川普的電視台；會去用標案養1450；白宮發言人的部屬會做圖，丟給側翼去攻擊在野黨的國會議員嗎？

羅智強說，民主原本是台美共同的語言，但今天的民進黨，已經離開民主的價值太遠，這才是未來的台美關係最嚴峻的挑戰。

羅智強提到，選前拜登投書世界日報，向亞裔美國人喊話，也重申對台灣的承諾，反對「中國病毒」這個稱呼，因這可能導致對亞裔的種族歧視，也解釋應對大陸會「更新我們（美國）在海外的聯盟與領導力」，並在符合美國利益的領域與大陸合作，「包括公共衛生和氣候變遷」。

拜登曾表示，氣候變遷是地球「迫切的危機」，要讓美國在2035年之前「發電零排碳」，而這其中就包括了「先進核能」。羅智強指出，這與民進黨為了廢核，而去依賴燃煤發電，可說有著非常大的差異，「拜登這些發人省思的宣示，蔡英文總統，您聽見了嗎？」

《拜登與蔡英文的距離》 拜登當選 為這場美國史上最對立、最撕裂的大選，劃上一個暫時的逗號 蔡政府即時祝賀拜登當選 算是亡羊補牢，稍稍彌補之前的選邊錯誤 但真正觸動台灣人民內心的 應該是看到拜登的感言 :... 由羅智強發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)