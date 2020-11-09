今年第21號輕度颱風「艾陶」氣象局宣布在今天凌晨2時生成，緊接著菲律賓東方海面的熱低壓，最快也將在今天增強成第22號颱風「梵高」（VAMCO），氣象專家吳德榮表示，雙颱的未來路徑皆離台甚遠、無影響，但水氣變多加上盛行東北風，形成「迎風雨背風晴」、北台濕涼的天氣型態。

氣象局表示，本周為東北風的天氣型態，預估今晚到周二清晨是最冷時刻，桃竹苗近山區平地低溫約16、17度，北部與其他地區18、19度，中南部20、21度，花東18至21度。周三至周日則是沒那麼冷，北部低溫約19、20度，中南部約20、21度，桃園以北及東半部有雨，宜蘭有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，位在南海的「艾陶」颱風，向西進行，撲向越南。另一「熱帶低壓」則在菲律賓東方海面，最快將於今天發展為第22號颱風「梵高」，未來經菲律賓中部、向西進入南海，也朝越南前進。

吳德榮指出，現在的颱風生成數將追近「氣候平均值」，不適合再說今年的颱風偏少。但雙颱的路徑皆離台甚遠、無影響。未來一周台灣東方海面因為雙颱而有較多的水氣，再加上盛行東北風，形成北台灣濕涼的天氣型態。

(中時新聞網)