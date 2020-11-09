小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(9日）財經重點。

【1】拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷

美國總統大選拜登在宣告拿下290張選舉人票後，即將成功入主白宮，民主黨也取得眾議院多數席次，但參議院席次恐仍居劣勢；法人指出，美兩院分治有利台股發展，拜登概念股包括華為、中芯概念股、再生能源、資產及生技五大產業受惠，台積電及聯發科等股有望各領風騷。

【2】參議院選舉懸而未決 拜登財經政策 面臨諸多變數

贏得艱苦選戰的美國總統當選人拜登7日發表勝選演說，誓言要當全民總統、呼籲美國團結一致，並且強調目前「是癒合嚴重分裂美國」的時候。不過鑒於參議院選舉結果仍然懸而未決，這也使得拜登上任後為提振美國經濟，力推大型紓困案、調高企業稅與富人稅，以及擴大健保保障範圍財經政策能否落實將備受考驗。

【3】在台短短兩星期... iPhone12大賣45萬支

iPhone 12 Pro Max及mini兩款新機，台灣預定13日跟隨全球腳步正式開賣，通路商指出，iPhone 12全系列四款新機買氣比預期熱絡，訂購量大約是目前到貨量的3倍，還有相當多果粉還沒拿到手機，從開賣到至今短短2個星期，在手銷量合計上看45萬支。

【4】人均所得3萬美元 明年可望達陣

在新台幣匯率大幅升值及景氣展望轉趨樂觀下，主計總處表示，若這個情勢不變，明年我國人均所得可望升逾3萬美元。這代表原訂於2024年才達到3萬美元的國家發展計畫目標，將提前達陣，這也標示著台灣經濟發展將邁入新里程碑。

【5】Fed恐須印更多鈔票救市 大選後 美元利空罩頂

在美國大選過後，由於投資人預期可能出現國會分立，迫使聯準會必須印製更多鈔票協助刺激經濟，恐令年初來備受打擊的美元後市更加偏空。

(中時新聞網)