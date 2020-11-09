雲林縣台西鄉有著一個感動人心的故事，一間才16坪大的平房，裡頭住著4個人口，分別為曾祖母、阿嬤、姑姑及一名國小五年級的男童。這名小五男童日前首寫一封信，內容描述自家的生活狀況，尤其是那16坪大的平房，逢下雨必漏水，這封信也透過村長及善心人士的幫忙，聯繫至當地的「溫暖小站」，經募集11萬的工程費用後義工隨即投入，迅速地男童修繕，讓男童看了相當感動，並表示「以後長大有能力時，一定要加入義工行列。」

小五童透過一封手寫信，希望有善心人士能相助，而這一封信也被熱心的義工發起號召，不僅許多人願意伸出援手，更希望透過募款，幫助男童一家人。（圖／翻攝自葉能振臉書）

原本居住的房子都生鏽而殘破不堪，使得碰上下雨天，屋頂就會漏水。（圖／翻攝自葉能振臉書）

小五男童日前手寫一封求助信，他與63歲的阿嬤同住，阿嬤平時便靠著替人修補衣物及政府的補助，全家勉強餬口。家中還有一名高齡85歲的曾祖母及患有自閉症及憂鬱症的姑姑，由於，阿嬤最近身體狀況不太好，只能靠撿拾地瓜葉做為全家溫飽，而他所居住的平房因年久失修，逢下雨就會漏水，他便寫信拜託善心人士替他幫忙，而這封信事後被分享至網路，一名熱心志工葉振能和「溫暖小站」站長凌美燕齊號召義工、募款11萬的工程費，替這名男童圓夢。

一群義工自發性的至男童家幫忙，許多人自備工具。（圖／翻攝自葉振能臉書）

義工們相當熱心，而這群義工來自於各縣市。（圖／翻攝自葉振能臉書）

義工們甚至替男童加裝了衛浴設備。（圖／翻攝自葉振能臉書）

衛浴設備的樣子。（圖／翻攝自葉振能臉書）

此工程共募集來自各縣市58名義工，於昨（8）日早上7時許開始動工，據《三立新聞網》報導，參與修繕的義工們全是自發性，許多人不僅自備工具開車前往，在大家合力協助下，整個工程於下午5點半完成修繕，僅花了10.5小時。男童見狀相當開心、感動。而葉振能也表示「他們針對要幫忙的案件只會依其需要的材料費募款，這回很快地就募得11萬元，晚間工程結束後他們也當場清點費用，還剩下1萬3千元就捐給男童阿嬤，供他們生活上使用，「募來的錢就是要花在案主（男童家）身上，不能濫用、欺騙和浪費大家的愛心。」

歷經10小時，男童的家變得不一樣，令他與全家相當感動。（圖／翻攝自葉振能臉書）

熱心的義工們，在完成後在屋前合影。（圖／翻攝自葉振能臉書）

義工就是無私的付出， 因為有妳（你）們的愛心， 台灣一定會更溫暖！ 小弟弟的一封信讓人不捨！ 案經林村長向彰化楊海西大哥反應， 楊大哥囑咐小弟就近訪視處理， 遂聯絡當地「溫暖小站」凌美燕師姐， 訪查後決定先處理阿嬤住的4坪大漏水的鐵皮屋。 ... 由葉能振發佈於 2020年11月8日 星期日

在消息一出後，有不少熱心網友想以捐款方式，幫助男童一家人，阿嬤得知後不斷地謝謝社會善心人士的熱心，並表示真的相當感動，她說雖然身體狀況大不如前，但現今房屋已修繕好，若身體允許，她仍會繼續替人修補衣物；另一方面她也大讚孫子相當懂事、乖巧，對於外界熱心捐款，男童也婉拒，他認為不知如何接受也相當不好意思，對於熱心叔叔阿姨的援助，他不斷地說「真的、真的很謝謝」，他也表示會幫忙分擔阿嬤的辛勞，而未來「長大有能力時，一定要加入義工行列。」

(中時新聞網)