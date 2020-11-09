Today I completed my trifecta: the Lakers, the Dodgers, and now #BidenHarris!! It’s been a fantastic 30 days! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 7, 2020

今年10月初到11月初，最爽的美國人大概是魔術強生與洛城球迷了。職籃NBA洛杉磯湖人隊在美國時間10月11日摘下隊史第17座總冠軍，接著是職棒MLB洛杉磯道奇在10月27日摘下暌違32年的世界大賽冠軍，最後是民主黨候選人拜登(Joe Biden)在11月8日的勝選宣言。

魔術強生8日推文表示：「今天我完成了我的3連勝，湖人、道奇、現在是拜登與哈里斯！這是多麼美妙的30天！」他稱讚拜登的演說展現真正的領袖氣質，美國正需要療傷與種族平權，他表示往後會全力支持拜登。

湖人前一次奪冠是在1988年，也是魔術強生親自摘下的最後一座總冠軍，此後他回任球團高層，找來天王巨星詹姆斯(LeBron James)，並承諾要組出「雙王合體」來爭冠。魔術強生大功未成就搞得球隊矛盾叢生，提前掛冠離去，後來湖人還是延續他的策略找來安東尼戴維斯(Anthony Davis)完成奪冠任務。

魔術強生是道奇的股東，近年他們讓球迷失望很多次，連續8年打進季後賽，2017年與太空人殺到世界大賽第7場而飲恨，隔年又敗給兵強馬壯的紅襪。今年他們再返世界大賽，終於打敗光芒隊摘下冠軍。

(中時新聞網)