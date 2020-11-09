張敏在《倚天屠龍記》中飾演的趙敏，以及《賭聖》中「綺夢」一角，都讓她紅遍大江南北，也將演藝事業攀向巔峰，不過近年淡出演藝圈多年的她，竟現身直播間替網紅許華升站台，零修圖的模樣引起網友熱議。

張敏近日現身網紅許華直播間，只見她一身黑色裝扮搭配俐落馬尾，再配上一口鮮豔紅唇，剛現身就吸引在場所有人的目光，但由於是第一次接觸直播，讓她表現起來的模樣相當生疏，不過52歲的她雖保養得宜，皮膚看起來仍舊是白皙Q彈，不過由於直播時無法修圖，因此有些網友在第一時間並沒有馬上認出來是張敏本人，甚至還有人直接表示長相跟昔日模樣比較起來，似乎有些許落差。

張敏以「綺夢」一角最令人印象深刻。(圖／本報系資料照)

張敏淡出演藝圈多年，近年幾乎都在專心潛佛，在大陸過著深居簡出的生活，近日她和莫少聰、張耀揚等好友，一起去偏遠山區行善送物資，還陪伴當地孩子們玩耍，親民作風讓網友讚賞不已。

而張敏這次驚喜現身直播間，也讓不少影迷期待她的復出，尤其當年在《倚天屠龍記》中飾演身騎白馬的趙敏，回眸一笑成為最經典的一幕，也讓人期盼她再度重返螢光幕，繼續帶來新的作品。

(中時新聞網)