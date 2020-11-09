花蓮驚傳員工遭虐待！一名綁著馬尾的疑似男老闆，在倉庫內戴上拳套後，把員工當「人肉沙包」，瘋狂朝員工的頭、腹部猛打，員工被打到抱頭蜷縮角落，長達42秒虐待過程全被監視器拍下，畫面流出引發網友怒火。

一名網友在臉書地方社團《花蓮人》PO文表示，花蓮某公司老闆私下毆打員工，並公布監視器畫面，盼網友及社會大眾能夠出手協助。

馬尾男雙手合十，由上往下攻擊員工。（圖／翻攝臉書《花蓮人》）

畫面中可見，綁著馬尾的男子，戴上拳套後開始暖身，另一名男子站在一旁神情相當緊張，2人疑似為老闆與員工關係，馬尾男熱身完突然出拳攻擊深色上衣男子，將人逼至角落後，不斷朝頭、腹部出拳猛踹，左右輪流爆打至少10多拳，員工全程沒有反擊，嚇得抱頭蜷縮保護，監視器畫面長達42秒，

網友看到監視器畫面紛紛替員工打抱不平，甚至肉搜出事發公司，並且表示，該公司目前正在徵人，提醒民眾不要前往面試被當人肉沙包。另有網友留言大罵「不管犯什麼錯，不應該被這樣羞辱吧」、「此人要把它揪出來，公諸於世」、「老闆想找人練身體，我可以幫忙」、「坐等老闆出面致歉」。

花蓮縣警察局表示，目前已掌握本案相關人員身分，將依據刑事訴訟法啟動偵查，依法嚴辦。

(中時新聞網)