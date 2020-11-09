台北市一名人夫2012年與妻子結婚，2017年起發現妻子常無故不回家，懷疑她與自己的大學好友兼工作夥伴小李（化名）外遇，兩人同年底離婚後仍同住一起，前妻甚至在2019年與小李生下一女，卻稱是與人夫所生，該人夫事後氣不過兩人背叛而提告，法院最後判兩人婚姻關係仍存在，小李須賠償他10萬元。

判決書指出，該人夫與妻子2012年7月結婚，婚後育有一子一女，他指控妻子在2017年10月開始無故不返家，懷疑妻子與好友兼工作夥伴小李有踰越普通朋友的往來關係，妻子甚至以命相逼、要求離婚，無奈之下同意後，兩人仍同住一起，直到2018年3月妻子才搬離。

不過該人夫在妻子搬離後，向法院提出離婚證人簽印有瑕疵，提出訴訟要求確認兩人婚姻關係存在，並指控小李侵害配偶權、破壞家庭婚姻，向小李求償40萬；小李則供稱，該人夫與妻子經常吵架，女方外出賺錢還要照顧子女，精神壓力大到須至身心科就診，已多次提離婚，卻遭人夫毆打，強調兩人是在離婚後才交往。

新北地院於今年6月判決確認雙方婚姻關係存在，並判准兩人離婚，由判決可見雙方於2012年7月至2020年6月仍有婚姻關係，但小李卻在2019年3月和該人妻生下一女，顯見小李確實侵害其配偶權，判他要賠償該人夫10萬元，可上訴。

(中時新聞網)