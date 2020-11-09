26歲鄭姓男子去年6月酒後只穿四角內褲，隨機尾隨夜歸女子返家，將女子推倒草叢，撫摸她胸部、下體猥褻，欲性侵時遭對方反抓生殖器才罷手，鄭向法官說好要賠被害人20萬卻耍賴，被判刑8月、3月確定，須入監服刑。但當台北地檢署要傳喚鄭入監時，鄭卻落跑，檢方沒收他5萬元交保金，近日將通緝。

檢方調查，擔任第四台拉線工的鄭男，於去年6月9日凌晨，酒後行經新北市新店區，見被害人獨自深夜返家，一路尾隨至附近草地後，全身只穿四角內褲，打赤腳自對街朝她衝去，將她撲倒草叢內，摀住她嘴巴，再抱住她撫摸胸部、下體30秒，被害人為免受辱，不斷掙扎反抗，急中生智反抓鄭男生殖器，鄭因疼痛，大叫一聲後罷手。

事後，鄭男為阻止被害人用手機報警，在搶走她手機丟棄後逃離。警方循線逮捕鄭男，北檢訊後諭令鄭以5萬元交保，去年依強制性交未遂等罪起訴。

北院審理時，被害人全程拭淚，回憶起受害情節時屢屢哭泣，鄭男認罪且願分期賠償被害人20萬元和解，法官給予減刑，依強制猥褻罪判鄭徒刑8月，另強制罪判3月，可易科罰金9萬元，但鄭事後未履行，一毛錢也沒賠。全案因未上訴而定讞，鄭須入監服刑。北檢日前通知鄭入監，鄭已落跑，檢方聲請沒收他家人代繳的5萬元交保金獲准，近日將發布通緝。

此外，鄭男遭起訴後，被害人向北檢申請犯罪被害補償，檢方補償她因被害而請假2天的薪水以及精神撫慰金共15萬2500多元，並提民事訴訟向鄭追討，法院裁定鄭要返還北檢15萬2500多元，檢方將聲請強制執行追討。

(中時 )