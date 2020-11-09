民主黨候選人拜登在美國總統大選擊敗現任總統川普，將成為白宮的新主人，市場對美國政治局勢不確定性減少給予正面反應，周日隔夜盤美股期貨開高走高，道瓊指數期貨勁揚逾300點，預告本周華爾街股市可望延續上周大選日後的大漲氣勢。

目前道瓊指數期貨勁揚319點，意味著周一開盤估將上漲約300點。標普500指數期貨大漲1.1%，那斯達克100指數期貨漲1.4%。

在拿下賓州與內華達州後，拜登的選舉人票遠遠超出270張當選門檻，在美國各大電視網宣布由拜登勝選之後，這位前副總統已於周六發表當選演說。

華爾街看好即使川普拒絕認輸，這次的勝負分曉也仍將減少美選淪為歹戲拖棚的機率。許多交易員已經押注11月的市場波動，而現在正在減持這些部位，助長了美股漲勢。

此外，民主黨同時拿下參眾兩院掌控權形成「藍潮」的機率已經降低，這表示新政府推動加稅等急劇、且不利於企業之政策變革的可能性減少，亦為美股帶來提振。

美股三大指數上周同步創下4月來最大單周漲幅，道指周線漲6.9%，標普500指數上周漲7.3%，那斯達克指數漲9%，此外，標普500指數上周亦創下1932年來最大的選舉周漲幅。受惠於「藍潮」機率下滑，上周標普500科技股大漲9.7%，在11大類股中表現最佳。

(時報資訊)